الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من استدامة ++

عمان 12 أيلول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، العاملين لحسابهم الخاص إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، الذي يساهم بدعم اشتراكاتهم ويقدم حوافز شمول لهم، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة من خلال الدخول إلى الرابط ( المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يشترط لاستفادة الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين من البرنامج، أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن 50 بالمئة، على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة، تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.

وبينت المؤسسة أن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى 12 شهراً، ولا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة، بلّ يقدم دعماً مالياً لهم من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حسابهم الخاص لدى المؤسسة، أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف لهم على أربع دفعات وتودع في حساباتهم البنكية مباشرة، خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

--(بترا)

ع ف/أ م/اح

12/09/2023 13:37:17