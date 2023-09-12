مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في قطاع الطاقة

عمّان 12 أيلول (بترا)- وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون لتنفيذ نظام حوكمة البيانات والمعلومات الوطني لقطاع الطاقة.

وهدفت المذكرة إلى مساعدة الهيئة على تعزيز الشفافية في جمع البيانات وزيادة الموثوقية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للقطاع، من خلال تنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة.

كما تهدف إلى توفير الدعم للهيئة في تحديد المتطلبات المتعلقة بتوفير البيانات واحتياجات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف، والمساعدة في التخطيط لعملية تحويل البيانات إلى أشكال ونماذج مختلفة، وإعداد خطة عمل تفصيلية تحدد نطاق ومدّة إنجاز النظام وتنفيذ المبادرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحوكمة الخاص بنظام المعلومات والوطني للقطاع.

ووقع الاتفاقية مدير برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ماري ورزالا، وعن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة.

وأكدّ السعايدة، أهمية تعزيز البيئة المعرفية في قطاع الطاقة والمعادن باستخدام أفضل الممارسات التقنية والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات للقطاع، لضمان توفيرها بأعلى درجات الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وعلى نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة وبناء الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتحقيق النمو وتشجيع الاستثمار في القطاع وضمــان اتخـاذ قــرارات أكثـر فاعليـة، قائمـة علـى البيانـات والمعلومات المحدّثة والدقيقة، بما يراعي التشريعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة.

وأضاف أن إنشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع جاء وفقاً لقانون الهيئة، بحيث يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دورياً بوضع القطاع، ونشر المعلومات المتضمنة في النظام والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها باستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفقاً للتعليمات، وأن يتم إنشاء سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع.

وثمن السعايدة، الشراكة بين الهيئة والوكالة، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز ترسيخ مبادئ الحوكمة، لافتاً إلى أهمية اطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بالقطاع والهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن.

من جانبها قالت ورزالا، إن برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية داخل مؤسسات القطاع العام، لتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية وتحقيق عوامل تحفيز الاستدامة.

كما يعزز البرنامج قدرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مراقبة أداء قطاع الطاقة في الأردن بشكل فعال والإشراف على قطاعات الطاقة والبترول والغاز وتطورها.

وأكد مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ريتشارد تشين، توفير الدعم الفني والتقني للهيئة لبناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع وتحقيق الاستدامة وتحسين سُبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة.

--(بترا)

م ف/أ م/ف ق

12/09/2023 13:33:51