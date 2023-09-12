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وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

9/12/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك في عمّان اليكساندر سبوريش، جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك، والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال الصحي.

ورحب الدكتور الهواري بالسفير سبوريش، مثمنا الدعم المقدم من قبل جمهورية التشيك للأردن في المجال الصحي.
وأشار الهواري إلى الدور الذي ينهض به القطاع الصحي في الأردن من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين من الدول الشقيقة والصديقة على أرضه وبالمستوى المطلوب.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات للاستمرار بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.
وتعود العلاقات بين البلدين في المجال الصحي للعام 1986 من خلال الاتفاقية الموقعة للتعاون وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.
-- (بترا)
ع د/اص/ب ط
12/09/2023 12:53:24

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