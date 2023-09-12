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لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة لمدرستي أنتمي

9/12/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - نظمت مديرية التربية في لواء القويسمة لقاءً حول مُبادرة "لمدرستي أنتمي" للوقوف على التحديات التي تواجه البيئة المدرسيّة وصولاً إلى تحسينها والارتقاء بها ضمن الحملة الإعلاميّة المعمول بها انطلاقًا من رؤية وزارة التربيّة والتعليم.
وتطرق اللقاء الذي حضره ضُباط ارتباط الإعلام والمُبادرة في عدد من المدارس التابعة للواء بحضور مدير التربيّة والتعليم الدكتور أحمد الشرفات، الى أهميّة رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسيّة والمجتمع، لتنشئة جيل واعٍ بأهميّة البيئة وانعكاساتها الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.
كما تناول اللقاء أهمية تنفيذ حملة إعلاميّة تهدف إلى تغيير السلوك والاهتمام بالجوانب البيئيّة المدرسيّة المُختلفة والساعيّة إلى التركيز على أهمية البيئة المدرسيّة الآمنة والصحيّة والجاذبة بما ينعكس إيجابًّا على العمليّة التعليمية التعلُميّة ويُحسن الأداء ويُحقق أهداف التعلم.
بدورة، أكد الشرفات أهميّة رفع الوعي لدى الطلبة والحفاظ على البيئة المدرسيّة وجعلها أولويّة لتبني السلوكيات الإيجابيّة المُتعلقة بالصحة والبيئة المدرسيّة الآمنة مما ينعكس إيجابًّا على سلوك الطلبة وعلى بيئة مدارسنا بالمجمل.
وتأتي هذه الحملة الإعلاميّة لبث رسائل تُعزز الاهتمام بتحسين البيئة المدرسيّة والتركيز على أهميّة تبني السلوكيات الإيجابيّة المُتعلقة بالصحة والبيئة المدرسيّة والمُشاركة الفاعلة في العديد من الأنشطة لتحسين البيئة المدرسيّة بمشاركة أولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي والمجالس البرلمانيّة الطلابيّة ومجالس التطوير التربوي من خلال مُبادرات خلاقة وهادفة.
-- (بترا)
ع س/ب ط
12/09/2023 12:52:13

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