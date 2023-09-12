العقبة الخاصة: نرصد مستويات الغبار في الجو حرصا على صحة المواطنين
التاريخ
9/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 12 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التأثير التدريجي لحالة من الغبار بدأت منذ منتصف الليل ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغبار فوق سماء خليج العقبة ومحيط المدينة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الثلاثاء "أنه وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية؛ ستستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جوا.
وأضافت "حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، ستقوم أجهزة السلطة بمراقبة ورصد مستويات الغبار من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة، وإعلام المواطنين بأية إجراءات وقائية لازمة.
--(بترا)
ا م/ ف ج
12/09/2023 12:39:52
MENAFN12092023000117011021ID1107055116
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