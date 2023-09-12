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العقبة الخاصة: نرصد مستويات الغبار في الجو حرصا على صحة المواطنين

9/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 12 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التأثير التدريجي لحالة من الغبار بدأت منذ منتصف الليل ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغبار فوق سماء خليج العقبة ومحيط المدينة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الثلاثاء "أنه وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية؛ ستستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جوا.
وأضافت "حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، ستقوم أجهزة السلطة بمراقبة ورصد مستويات الغبار من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة، وإعلام المواطنين بأية إجراءات وقائية لازمة.
--(بترا)
ا م/ ف ج
12/09/2023 12:39:52

MENAFN12092023000117011021ID1107055116

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