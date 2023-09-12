الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

عمّان 12 أيلول (بترا) - بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة.

وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياتها.

-- (بترا)

م ش/ب ط

12/09/2023 12:49:56