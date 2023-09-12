معدل البطالة في بريطانيا يواصل الارتفاع

لندن 12 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية تموز الماضي، فيما بقي ازدياد الرواتب عند مستوى قياسي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة ارتفع خلال الفترة المنتهية بشهر تموز ليبلغ 3ر4 بالمئة، مقارنة بـ 2ر4 بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، والذي انتهى في حزيران الماضي.

من جهة أخرى، أشار المكتب الحكومي إلى أن متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت، سجل زيادة بنسبة 8ر7 بالمئة، على أساس سنوي في الفترة الممتدة من أيار إلى تموز، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.

وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز بنسبة 5ر8 بالمئة، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم لأول مرة منذ آذار 2022.

-- (بترا)

ر ش/أ م/ب ط

12/09/2023 12:21:47