

عمان 12 أيلول (بترا)- نجح شبان أردنيون في تصميم وإنشاء نماذج بيئية تعنى بالزراعات المائية والحضرية بهدف المساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي في شمال الأردن.

وتعتبر الزراعة المائية طريقة لزراعة النباتات بدون تربة، وتساهم في استدامة النظام الغذائي والتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ، بينما تساهم الزراعة الحضرية في استغلال المساحات الخالية في المدن لإنتاج الغذاء، وبما يقلل انبعاثات الكربون، ويعزز المرونة في النظم الغذائية.

ودشن عمر البواب، أحد مؤسسي شركة (آي بلانت) الناشئة ثلاثة نماذج زراعية في محافظتي جرش والمفرق، في مسعى لتحقيق التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتوفير منتجات زراعية طيلة العام وبجودة عالية وكلف منخفضة.

وأكد أن هذه النماذج ساهمت في تشجيع العديدين على الزراعة العمودية، خاصة بنظام الزراعة المائية الذي يتصدر الأساليب الزراعية المبتكرة، مشيرا الى أن فريق مؤسسته أخذ على عاتقه توفير أحدث التقنيات الزراعية لإنتاج أفضل الورقيات الخضراء والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وأوضح أن المحاصيل التي توفرها النماذج الجديدة يصعب الحصول عليها باستخدام التقنيات التقليدية، مبينا أن بعض هذه النماذج تعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها الطاقة الشمسية ومياه الأمطار والبكتيريا المفيدة، لزيادة كفاءة النظام في الشرق الأوسط.

وفي محافظتي المفرق وجرش قال مؤسس شركة الصنارة الخضراء لاحتضان المشاريع محمد صيام، إن شركتهم الناشئة أخذت على عاتقها تصميم وتصنيع مختلف أنواع أنظمة الزراعة المائية وحسب المساحات المتوفرة وبما يساهم في ترشيد استهلاك المياه بنظام الري الأوتوماتيكي المغلق.

ولفت إلى أن هذه النماذج تقلل نسبة تبخر المياه لضمان نمو أفضل للنبات، مؤكدا إمكانية زراعة الورقيات وبعض الثمريات من خلال الاستعانة بوسيط خامل (مثل التوف البركاني) وعبر المحاليل المغذية داخل البيت البلاستيكي المهيأ بالمراوح لتوفير درجة الحرارة المناسبة لنمو النبات.

وتعتبر الزراعة الحضرية من أجمل الطرق أمام الشاب الأردني سعيد البواب، مؤسس شركة البداية الخضراء الناشئة التي تعنى بتشجيع الزراعة في المناطق الحضرية، للمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي على البيئة المحلية.

وتقوم فكرة البواب على إقامة جدران خضراء في أفنية المنازل أو على الأسطح عبر دمج العمارة الحديثة مع الزراعة المستدامة من خلال تصاميم إبداعية تؤسس لفضاءات خضراء داخليا وخارجيا، وتلعب دورا في دعم سلة الغذاء اليومية كما تشكل كساء أخضر لتزيين جدران المباني وتنقية الهواء بشكل عصري وتكنولوجي.

وجرى تنفيذ النماذج السابقة في محافظتي جرش والمفرق ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي "مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية" وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

--(بترا)

م خ/ اح

12/09/2023 12:19:20