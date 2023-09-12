انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.27 % خلال 7 أشهر

عمان 12 أيلول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.27 بالمئة، ليصل إلى 135.41 مقابل 141.44، لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض الرقم القياسي خلال السبعة أشهر الماضية لهذا العام، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.73 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.40 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.61 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 151.35 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 13.33 بالمئة.

وأوضح أن الانخفاض في شهر تموز من هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، جاء محصلة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.22 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.80 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.21 بالمئة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 1.42 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 133.05في الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعزا التقرير، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.35 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.02 بالمئة، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.06 بالمئة.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

12/09/2023 12:15:52