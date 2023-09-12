الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ببيت لحم ويعتقل 24 بالضفة الغربية
التاريخ
9/12/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 12 أيلول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء يتكون من طابق واحد بوقف البناء فيه، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 24 مواطنا في وقت تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري لمدينة أريحا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
12/09/2023 12:01:33
MENAFN12092023000117011021ID1107055110
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