رام الله 12 أيلول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء يتكون من طابق واحد بوقف البناء فيه، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 24 مواطنا في وقت تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري لمدينة أريحا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

12/09/2023 12:01:33