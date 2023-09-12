Tuesday, 12 September 2023 10:13 GMT

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ببيت لحم ويعتقل 24 بالضفة الغربية

9/12/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 أيلول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، بأن قوات الاحتلال أخطرت منزلا قيد الإنشاء يتكون من طابق واحد بوقف البناء فيه، بحجة عدم الترخيص، كما استولت على مضخة وخلاط للباطون.
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 24 مواطنا في وقت تواصل قوات الاحتلال حصارها العسكري لمدينة أريحا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
12/09/2023 12:01:33

MENAFN12092023000117011021ID1107055110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث