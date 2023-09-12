المياه تنظم محاضرة توعوية حول الواقع المائي

عمان 12 أيلول (بترا) - نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، شؤون الإعلام والاتصال، بالتعاون مع نادي سمو الأمير علي للصم، محاضرة توعوية عن الواقع المائي ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في الحفاظ على المياه.

وقال المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه المبادرات تمكن هذه الفئة من المجتمع من القيام بدورها التوعوي، وإشراكهم في عملية التوعية المائية وترشيد استخدام المياه وذلك لما لهم من دور مهم في جميع نواحي الحياة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التواصل المجتمعي في سلطة المياه رائده العبادي، إن هذه المحاضرات تتيح الفرصة لجميع الشباب والشابات للانخراط في المجتمع وتأدية دورهم كأفراد لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل والحياة والمعرفة، ولاسيما أن العديد منهم يمتلكون المواهب والقدرات الفكرية والمعرفية.

بدوره، قال رئيس النادي ربيع قميلة ،إن مثل هذه المبادرات لها أطيب الأثر في إدماج هذه الفئة في المجتمع ليكونوا أفراداً فاعلين في مجال التوعية المائية وترشيد استهلاك المياه.

-- (بترا)

ي ع/اص/ب ط

12/09/2023 11:51:55