تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

عمان 12 أيلول (بترا)- شاركت غرفة تجارة الأردن، في أعمال الدورة الـ134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها العاصمة المنامة، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية.

وحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، تطرق المشاركون خلال الاجتماعات لمعوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، والتحديات المستجدة في التجارة والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي، مع الدعوة إلى العمل على تحقيق التكامل وتعزيز التنسيق المشترك.

كما ناقشوا مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية، والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة الفعاليات الاقتصادية العربية المنوي عقدها بالعام الحالي، ومنها: منتدى القطاع الخاص العربي، الذي سيعقد في موريتانيا تحضيراً للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والاجتماع الـ 13 لمجلس الأعمال العربي الروسي، ومعرض أرابيا اكسبو، الذي سيعقد في سلطنة عُمان في شهر كانون الأول المقبل.

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى أن مشاركة تجارة الأردن بالاجتماعات، يأتي تأكيدا لاهتمام القطاع التجاري بالعمل الاقتصادي العربي المشترك والإسهام بدفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية والتنسيق مع الغرف العربية، لتعزيز مكانة وأهمية قطاع الأعمال العربي.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في الأردن وباقي الدول العربية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مبينا أن الاجتماعات شهدت حراكا ولقاءات مهمة مع رؤساء الغرف العربية والمشاركين، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالمملكة.

وأشار الحاج توفيق، إلى ضرورة التركيز على التجارة البينية العربية التي ما زالت أرقامها متواضعة ولا تزيد على 12 بالمئة من حجم تجارة الدول العربية الكلي مع العالم، بالإضافة لأهمية تعزيز الاستثمارات العربية وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم والاستثمار فيها.

وأوضح أن التحديات والصعوبات التي تواجه العالم بالوقت الحالي تتطلب من الدول العربية المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها، لبلورة رؤية اقتصادية جديدة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتسخيرها لخدمة الاقتصاديات العربية، والقضايا الملحة التي تواجه الأمة، لا سيما فيما يتعلق بتحدي البطالة.

ولفت الحاج توفيق، إلى أن وفد الغرفة الذي ضم أيضا عضو مجلس الإدارة خطاب البنا، والدكتور خير المشاقبة، شارك بفعالية بالعديد من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، خاصة اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

12/09/2023 11:47:32