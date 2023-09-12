عمان 12 أيلول (بترا) - أسدل مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفة الستار على فعالياته وأنشطته التفاعلية التي عقدت في مركز زها الثقافي - ماعين في مادبا يومي 8 و9 أيلول الحالي، وكانت بمثابة مساحة زمنية ومكانية أتاحت للعائلات وأطفالهم الفرصة لقضاء وقت مميز حافل بالتعلم والمتعة حيث استمتع بفعاليات المهرجان ما يزيد على 2000 زائر.

وتضمن المهرجان الذي استمر على مدار يومين أنشطة وورشات عمل تفاعلية وعروضا علمية استهدفت الفئات العمرية من 1 إلى 12 عامًا بهدف تنمية المهارات الحسية والحركية لديهم وتعزيز رغبتهم المعرفية واستكشاف آفاق جديدة كليًا للتعلم بنكهة ممتعة ومبتكرة وتفاعلية.

وقالت نائب المدير التنفيذي، مديرة إدارة البرامج في مؤسسة ولي العهد نجود سرحان عقب اختتام فعاليات المهرجان، إن المؤسسة تستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها الشباب من الفئة العمرية 16إلى 30 سنة بشكل عام، إلا أننا ومن خلال هذه الفعالية تحديدًا حرصنا على التعاون مع متحف الأطفال لخدمة فئة عمريّة مختلفة وهي الأطفال، حيث تقدم نشاطات المهرجانات التي تعقد في محافظات المملكة فرصًا فريدة للتعلم، كما تنمي خيال الطلاب العلمي والحسي والتفاعلي وتوفر تجربة مخصصة تعزز من قدرات هذه الفئة وتعمل على تنمية مهاراتهم، ليصبحوا شبابا مؤهلين في المستقبل على أسس علميّة مدروسة، ووفقًا لأفضل التجارب.

واشارت الى ان مادبا هي المحطة الثانية ضمن جولة وطنية ستضم جميع محافظات المملكة خلال هذا العام والعام المقبل لتنظيم سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية والتعليمية الهادفة لتغيير مفهوم التعلم لدى الأطفال وتحفيزهم على الابتكار وإثراء الفضول العلمي والمعرفي لديهم.

وشملت أنشطة المهرجان تسليط الضوء على بعض المفاهيم العلمية والحياتية الخاصة بجسم الإنسان والطاقة في حياتنا فضلًا عن العرض العلمي "غاز، سائل، صلب" الذي حظي بتفاعل الأطفال مع شخصية "السيد واي" الذي يطرح المفاهيم العلمية بصورة غير تقليدية ومرتبطة بحياتنا اليومية.

يذكر أن محتوى المهرجان مقدم بالشراكة مع متحف الأطفال الأردن ومن المزمع أن تجوب الأنشطة المندرجة فيه المحافظات الأردنية خلال الفترة المقبلة حيث ستعقد سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية في الكرك في أواخر الشهر الحالي ومن ثم في الزرقاء والعقبة وإربد وجرش ومعان والطفيلة وعجلون والبلقاء خلال الفترة المقبلة وحتى كانون الثاني من العام المقبل.

-- (بترا)

أ أ/ب ط

12/09/2023 11:44:13