مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفة يحط رحاله في مادبا ويستقبل أكثر من ألفي زائر
التاريخ
9/12/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) - أسدل مهرجان مؤسسة ولي العهد للمعرفة الستار على فعالياته وأنشطته التفاعلية التي عقدت في مركز زها الثقافي - ماعين في مادبا يومي 8 و9 أيلول الحالي، وكانت بمثابة مساحة زمنية ومكانية أتاحت للعائلات وأطفالهم الفرصة لقضاء وقت مميز حافل بالتعلم والمتعة حيث استمتع بفعاليات المهرجان ما يزيد على 2000 زائر.
وتضمن المهرجان الذي استمر على مدار يومين أنشطة وورشات عمل تفاعلية وعروضا علمية استهدفت الفئات العمرية من 1 إلى 12 عامًا بهدف تنمية المهارات الحسية والحركية لديهم وتعزيز رغبتهم المعرفية واستكشاف آفاق جديدة كليًا للتعلم بنكهة ممتعة ومبتكرة وتفاعلية.
وقالت نائب المدير التنفيذي، مديرة إدارة البرامج في مؤسسة ولي العهد نجود سرحان عقب اختتام فعاليات المهرجان، إن المؤسسة تستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها الشباب من الفئة العمرية 16إلى 30 سنة بشكل عام، إلا أننا ومن خلال هذه الفعالية تحديدًا حرصنا على التعاون مع متحف الأطفال لخدمة فئة عمريّة مختلفة وهي الأطفال، حيث تقدم نشاطات المهرجانات التي تعقد في محافظات المملكة فرصًا فريدة للتعلم، كما تنمي خيال الطلاب العلمي والحسي والتفاعلي وتوفر تجربة مخصصة تعزز من قدرات هذه الفئة وتعمل على تنمية مهاراتهم، ليصبحوا شبابا مؤهلين في المستقبل على أسس علميّة مدروسة، ووفقًا لأفضل التجارب.
واشارت الى ان مادبا هي المحطة الثانية ضمن جولة وطنية ستضم جميع محافظات المملكة خلال هذا العام والعام المقبل لتنظيم سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية والتعليمية الهادفة لتغيير مفهوم التعلم لدى الأطفال وتحفيزهم على الابتكار وإثراء الفضول العلمي والمعرفي لديهم.
وشملت أنشطة المهرجان تسليط الضوء على بعض المفاهيم العلمية والحياتية الخاصة بجسم الإنسان والطاقة في حياتنا فضلًا عن العرض العلمي "غاز، سائل، صلب" الذي حظي بتفاعل الأطفال مع شخصية "السيد واي" الذي يطرح المفاهيم العلمية بصورة غير تقليدية ومرتبطة بحياتنا اليومية.
يذكر أن محتوى المهرجان مقدم بالشراكة مع متحف الأطفال الأردن ومن المزمع أن تجوب الأنشطة المندرجة فيه المحافظات الأردنية خلال الفترة المقبلة حيث ستعقد سلسلة من المهرجانات والعروض العلمية في الكرك في أواخر الشهر الحالي ومن ثم في الزرقاء والعقبة وإربد وجرش ومعان والطفيلة وعجلون والبلقاء خلال الفترة المقبلة وحتى كانون الثاني من العام المقبل.
-- (بترا)
أ أ/ب ط
12/09/2023 11:44:13
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