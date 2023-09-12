اربد: ندوة ثقافية بعنوان لواء بني كنانة في الوثائق العثمانية
التاريخ
9/12/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 12 أيلول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي، مساء أمس الاثنين، ندوة ثقافية بعنوان "لواء بني كنانة في الوثائق العثمانية"، قدمها الباحث أحمد الشقيرات، وأدارها الأديب موسى النعواشي.
ويأتي تنظيم الندوة ضمن فعاليات لواء بني كنانة، مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023، وذلك بالتشارك مع مديرية ثقافة اربد وبلدية الشعلة ومنتدى ذاكرة الشعلة الثقافي ومجموعة شعلة الأردن الكشفية وجمعية الشعلة لتنشيط السياحة وإحياء التراث، وعقدت في موقع بانوراما معركة اليرموك في بلدة سحم الكفارات بإربد.
وبين رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار، أن اختيار عقد الندوة في مكان ذي قيمة تاريخية، جاء متوافقاً مع موضوع الندوة.
من جانبه، تحدث مدير ثقافة اربد الشاعر عاقل خوالدة، عن أهمية التوثيق في حفظ الموروث الثقافي، ونقل الأحداث بشكل صحيح ودقيق، وعن دور دراسة الوثائق القديمة في فهم مجريات الأحداث التاريخية الهامة.
وتناول الباحث الشقيرات، ما تم العثور عليه من معلومات متنوعة عن لواء بني كنانة في الوثائق العثمانية، من حيث الأحداث التاريخية والسكانية في فترة التنظيمات العثمانية وفي بعض السجلات المتوفرة لديه، إضافة للحديث عن أصل تسمية لواء بني كنانة بهذا الاسم وكيف تمت عملية توزيع الأراضي آنذاك، وطريقة توثيق السكان والأحداث عن طريق دراسة الوثائق المرتبطة بمكان محدد.
وفي نهاية الأمسية التي حضرها عدد كبير من الأدباء والشعراء وأبناء اللواء، قام الشقيرات بإهداء عدد من صور الوثائق العثمانية عن قرية سحم الكفارات لرئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الثقافية المشاركة في الندوة، وتكريم الباحث الشقيرات، تقديرا لجهوده في التحقق من الوثائق ودراستها.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
12/09/2023 11:41:33
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