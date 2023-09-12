اربد 12 أيلول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي، مساء أمس الاثنين، ندوة ثقافية بعنوان "لواء بني كنانة في الوثائق العثمانية"، قدمها الباحث أحمد الشقيرات، وأدارها الأديب موسى النعواشي.

ويأتي تنظيم الندوة ضمن فعاليات لواء بني كنانة، مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023، وذلك بالتشارك مع مديرية ثقافة اربد وبلدية الشعلة ومنتدى ذاكرة الشعلة الثقافي ومجموعة شعلة الأردن الكشفية وجمعية الشعلة لتنشيط السياحة وإحياء التراث، وعقدت في موقع بانوراما معركة اليرموك في بلدة سحم الكفارات بإربد.

وبين رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار، أن اختيار عقد الندوة في مكان ذي قيمة تاريخية، جاء متوافقاً مع موضوع الندوة.

من جانبه، تحدث مدير ثقافة اربد الشاعر عاقل خوالدة، عن أهمية التوثيق في حفظ الموروث الثقافي، ونقل الأحداث بشكل صحيح ودقيق، وعن دور دراسة الوثائق القديمة في فهم مجريات الأحداث التاريخية الهامة.

وتناول الباحث الشقيرات، ما تم العثور عليه من معلومات متنوعة عن لواء بني كنانة في الوثائق العثمانية، من حيث الأحداث التاريخية والسكانية في فترة التنظيمات العثمانية وفي بعض السجلات المتوفرة لديه، إضافة للحديث عن أصل تسمية لواء بني كنانة بهذا الاسم وكيف تمت عملية توزيع الأراضي آنذاك، وطريقة توثيق السكان والأحداث عن طريق دراسة الوثائق المرتبطة بمكان محدد.

وفي نهاية الأمسية التي حضرها عدد كبير من الأدباء والشعراء وأبناء اللواء، قام الشقيرات بإهداء عدد من صور الوثائق العثمانية عن قرية سحم الكفارات لرئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار، كما تم تكريم عدد من الشخصيات الثقافية المشاركة في الندوة، وتكريم الباحث الشقيرات، تقديرا لجهوده في التحقق من الوثائق ودراستها.

-- (بترا)

ع ع/أ م/ب ط

12/09/2023 11:41:33