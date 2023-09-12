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بنك الاتحاد يصدر أسنادا دائمة بقيمة 100 مليون دولار بهدف التوسّع والنمو

9/12/2023 2:38:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 12 أيلول (بترا)- أطلق بنك الاتحاد اليوم الثلاثاء، إصدارا له للأسناد الدائمة في بورصة عمّان بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن خطته لتنفيذ التوسع الاستراتيجي خلال الأعوام القادمة على الصعيد المحلي والإقليمي واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي، ما يوفر فرصا استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في شراء الأسناد الدائمة.
وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن بنك الاتحاد حصل على موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية لطرح 10000 سند للاكتتاب، قيمة كل منها 10000 دولار، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50000 دولار، بواقع 5 أسناد لكل اكتتاب.
ومن الجدير بالذكر أنه ليس للأسناد تاريخ استحقاق، حيث سيتم منح سعر فائدة ثابت لمدة 5 سنوات بنسبة مقدارها 8.5 بالمئة، تُدفع بشكل ثابت ربع سنوي، وفي حال لم يتم استردادها من قبل المصدر بعد الخمس سنوات، سيتم تجديدها تلقائيا مع احتساب سعر فائدة متغير والذي يتمثل بسندات الحكومة الأميركية في حينه، بالإضافة إلى هامش
4.25 بالمئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد نادية السعيد "إن إصدار هذه الأسناد يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطة النمو والتوسع الإقليمي لمجموعة بنك الاتحاد، ويعزّز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة، كما يوفر فرصة استثمارية مميزة ذات عائد مجزي.
وأشادت بالمهنية العالية التي يتمتّع بها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، ما سهّل استكمال الإجراءات المطلوبة بسرعة وحسب الأصول.
ويشار إلى أن هذه الأسناد الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) لبنك الاتحاد حسب تعليمات رأس المال التنظيمي، وفقاً لمعيار بازل III الصادرة عن البنك المركزي الأردني تحت الرقم (67/2016).
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
12/09/2023 11:19:53

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