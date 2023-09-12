ندوة تناقش أزمة الصحافة الورقية

عمان 12 أيلول (بترا)- ناقشت ندوة نظمها منتدى البيت العربي الثقافي، مساء أمس في مقره بجبل الحسين، أزمة الصحافة الورقية، وتأثرها بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الكاتب والصحفي، رمضان الرواشدة، في الندوة التي أدارها الزميل محمود الداوود، عن أزمة الصحافة الورقية في ظل التطور التكنولوجي الذي استفاد منه أصحاب المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الصحافة الورقية من أزمتها تتطلب تحولها إلى مواقع تفاعلية متعددة الوسائط وتدريب الصحفيين على طرق عمل الإعلام الجديد، والقيام بالتحقيقات الاستقصائية.

وبين أن التعامل التقليدي مع الخبر بأدوات قديمة، يفقد الوسيلة الإعلامية دورها، لأن القارئ يبحث عن المحتوى الجديد في ظل انتشار المنصات والمواقع التي تقدم له ما يبحث عنه بصورة سريعة.

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي، لها العديد من السلبيات رغم السرعة التي تمتاز بها، لأن البعض منها ينشر الأخبار غير الدقيقة والشائعات دون التحقق من صحة الخبر، وعدم وجود ميثاق الشرف الصحفي الذي يحدد معايير النشر.

من جهته، قال الصحفي المصري إلهامي المليجي، إن العلاقة بين الصحيفة الإلكترونية والورقية علاقة تكاملية، والاندماج بين الصحافة الإلكترونية والورقية سيزداد مع الوقت لحاجة كل منهما للآخر، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا، هو صراع بين القديم والجديد، لكنه لا يقوم على إلغاء نمط معين، والأهم هو التفكير في تطوير القديم ليواكب الجديد، فشبكة الإنترنت نفسها قد تتغير، ويبقى المجد لصانع المحتوى سواء أكان ورقيا أم إلكترونيا.

بدورها، أكدت الكاتبة سارة السهيل، أن المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أتاحت لكل من يجيد استخدام شبكة الإنترنت، التحول إلى مالك صحيفة خاصة؛ يدون ويحرر وينشر ما يشاء دون أية رقابة أو خبرة، لافتة إلى أن صحافة المواطن بالرغم من كل هذه السلبيات والمخاطر، حققت شهرة واسعة لأصحابها، لقدرتهم على تحقيق (الترند) والربح المادي على حساب أخلاقيات العمل الصحفي التقليدي.

--(بترا)

م خ/ أ أ/ ف ج

12/09/2023 11:11:59