Tuesday, 12 September 2023 10:12 GMT

أندية المحترفين تطالب بزيادة الدعم المادي

9/12/2023 2:38:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - تطالب أندية المحترفين لكرة القدم بزيادة الدعم المادي، حيث تواجه صعوبات مالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحضيراتها وتقدم فرقها فنيا خلال المنافسات، إلى جانب خلق الكثير من المشاكل مع اللاعبين والمدربين، بسبب عدم الالتزام بصرف المستحقات المالية.
وتداعت أندية المحترفين إلى اجتماع طارئ عقد السبت الماضي في مقر نادي الوحدات، لبحث مشاكلها المالية، حيث أجمعت الأندية على توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم للمطالبة بزيادة الدعم المادي.
وتعاني أندية المحترفين من شح مواردها المالية، مقابل نفقات كبيرة لتغطية رواتب اللاعبين والمدربين وعقودهم، الأمر الذي تسبب في عجز الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الأندية تعاني من شح في الموارد، ولا بد من قيام اتحاد الكرة برفع قيمة الدعم المقدم للأندية، مضيفا "نفقات فريق الكرة تتعدى موارد الأندية بشكل كبير، وهو الأمر الذي تسبب في عجز الكثير من الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين والمدربين وهو أمر سلبي يؤثر على استقرار الفرق خلال منافسات الدوري".
بدوره، أشار المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، الى أن الأندية عاجزة عن توفير موارد مالية تتماشى مع نفقات ومتطلبات فرقها، ما يتسبب في مشاكل داخل الفرق، بل أن هناك لاعبين يرفضون التدريب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، متمنيا على اتحاد كرة القدم أن يزيد من قيمة دعمه للأندية التي لا تقوى على مواصلة العمل في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها حاليا.
كما أكد المدرب أسامة قاسم الذي سبق وأن اشرف على تدريب أكثر من فريق في دوري المحترفين، أن الأوضاع المالية الصعبة للأندية تنذر بتراجع الكرة الأردنية في حال لم يتم معالجة هذه المشكلة.
وبين قاسم أن الحل يكمن في زيادة دعم اتحاد الكرة للأندية، إلى جانب ضرورة توجه الأندية للاستثمار والبحث عن شركات راعية، والعمل على تطوير الجوانب التسويقية بحثا عن مصادر مالية أخرى تعين على توفير مستحقات اللاعبين والمدربين، ولاسيما فيما يتعلق بالرواتب الشهرية.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
12/09/2023 11:04:50

MENAFN12092023000117011021ID1107055103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث