أندية المحترفين تطالب بزيادة الدعم المادي

عمان 12 أيلول (بترا) - تطالب أندية المحترفين لكرة القدم بزيادة الدعم المادي، حيث تواجه صعوبات مالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحضيراتها وتقدم فرقها فنيا خلال المنافسات، إلى جانب خلق الكثير من المشاكل مع اللاعبين والمدربين، بسبب عدم الالتزام بصرف المستحقات المالية.

وتداعت أندية المحترفين إلى اجتماع طارئ عقد السبت الماضي في مقر نادي الوحدات، لبحث مشاكلها المالية، حيث أجمعت الأندية على توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم للمطالبة بزيادة الدعم المادي.

وتعاني أندية المحترفين من شح مواردها المالية، مقابل نفقات كبيرة لتغطية رواتب اللاعبين والمدربين وعقودهم، الأمر الذي تسبب في عجز الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين.

وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الأندية تعاني من شح في الموارد، ولا بد من قيام اتحاد الكرة برفع قيمة الدعم المقدم للأندية، مضيفا "نفقات فريق الكرة تتعدى موارد الأندية بشكل كبير، وهو الأمر الذي تسبب في عجز الكثير من الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين والمدربين وهو أمر سلبي يؤثر على استقرار الفرق خلال منافسات الدوري".

بدوره، أشار المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، الى أن الأندية عاجزة عن توفير موارد مالية تتماشى مع نفقات ومتطلبات فرقها، ما يتسبب في مشاكل داخل الفرق، بل أن هناك لاعبين يرفضون التدريب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، متمنيا على اتحاد كرة القدم أن يزيد من قيمة دعمه للأندية التي لا تقوى على مواصلة العمل في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها حاليا.

كما أكد المدرب أسامة قاسم الذي سبق وأن اشرف على تدريب أكثر من فريق في دوري المحترفين، أن الأوضاع المالية الصعبة للأندية تنذر بتراجع الكرة الأردنية في حال لم يتم معالجة هذه المشكلة.

وبين قاسم أن الحل يكمن في زيادة دعم اتحاد الكرة للأندية، إلى جانب ضرورة توجه الأندية للاستثمار والبحث عن شركات راعية، والعمل على تطوير الجوانب التسويقية بحثا عن مصادر مالية أخرى تعين على توفير مستحقات اللاعبين والمدربين، ولاسيما فيما يتعلق بالرواتب الشهرية.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

12/09/2023 11:04:50