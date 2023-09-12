أندية المحترفين تطالب بزيادة الدعم المادي

أندية المحترفين تطالب بزيادة الدعم المادي
التاريخ
9/12/2023 2:38:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) - تطالب أندية المحترفين لكرة القدم بزيادة الدعم المادي، حيث تواجه صعوبات مالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحضيراتها وتقدم فرقها فنيا خلال المنافسات، إلى جانب خلق الكثير من المشاكل مع اللاعبين والمدربين، بسبب عدم الالتزام بصرف المستحقات المالية.
وتداعت أندية المحترفين إلى اجتماع طارئ عقد السبت الماضي في مقر نادي الوحدات، لبحث مشاكلها المالية، حيث أجمعت الأندية على توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم للمطالبة بزيادة الدعم المادي.
وتعاني أندية المحترفين من شح مواردها المالية، مقابل نفقات كبيرة لتغطية رواتب اللاعبين والمدربين وعقودهم، الأمر الذي تسبب في عجز الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الأندية تعاني من شح في الموارد، ولا بد من قيام اتحاد الكرة برفع قيمة الدعم المقدم للأندية، مضيفا "نفقات فريق الكرة تتعدى موارد الأندية بشكل كبير، وهو الأمر الذي تسبب في عجز الكثير من الأندية عن دفع مستحقات اللاعبين والمدربين وهو أمر سلبي يؤثر على استقرار الفرق خلال منافسات الدوري".
بدوره، أشار المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، الى أن الأندية عاجزة عن توفير موارد مالية تتماشى مع نفقات ومتطلبات فرقها، ما يتسبب في مشاكل داخل الفرق، بل أن هناك لاعبين يرفضون التدريب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، متمنيا على اتحاد كرة القدم أن يزيد من قيمة دعمه للأندية التي لا تقوى على مواصلة العمل في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها حاليا.
كما أكد المدرب أسامة قاسم الذي سبق وأن اشرف على تدريب أكثر من فريق في دوري المحترفين، أن الأوضاع المالية الصعبة للأندية تنذر بتراجع الكرة الأردنية في حال لم يتم معالجة هذه المشكلة.
وبين قاسم أن الحل يكمن في زيادة دعم اتحاد الكرة للأندية، إلى جانب ضرورة توجه الأندية للاستثمار والبحث عن شركات راعية، والعمل على تطوير الجوانب التسويقية بحثا عن مصادر مالية أخرى تعين على توفير مستحقات اللاعبين والمدربين، ولاسيما فيما يتعلق بالرواتب الشهرية.
-- (بترا)
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12/09/2023 11:04:50
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