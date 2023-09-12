ليبيا: 3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار دانيال

عمان 12 أيلول (بترا) - أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب إعصار "دانيال"، متوقعا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.

وقال الوزير الليبي في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية اليوم الثلاثاء، إن "عدد المفقودين بالآلاف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئة ألف شخص"، مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".

وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء"، مطالبا "الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".

وضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال" الأحد، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق، مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء أمس الاثنين، إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000، ولا زال هناك في درنة وحدها آلاف المفقودين يتراوح عددهم بين 5000 - 6000 مفقود وهذا الرقم قابل للزيادة وبشكل كبير جدا".

وأضاف المسماري أن انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

12/09/2023 10:52:55