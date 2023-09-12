Tuesday, 12 September 2023 10:12 GMT

ليبيا: 3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار دانيال

9/12/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب إعصار "دانيال"، متوقعا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.
وقال الوزير الليبي في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية اليوم الثلاثاء، إن "عدد المفقودين بالآلاف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئة ألف شخص"، مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".
وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء"، مطالبا "الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".
وضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال" الأحد، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق، مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.
وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء أمس الاثنين، إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000، ولا زال هناك في درنة وحدها آلاف المفقودين يتراوح عددهم بين 5000 - 6000 مفقود وهذا الرقم قابل للزيادة وبشكل كبير جدا".
وأضاف المسماري أن انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
12/09/2023 10:52:55

MENAFN12092023000117011021ID1107055102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث