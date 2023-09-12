مستوطنون متطرفون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في القدس

القدس المحتلة 12 أيلول (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، على منزل في حي القرمي بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة تهويد البلدة القديمة بالقدس في بيان، إن السكان القاطنين في الحي، تفاجأوا بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.

وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية.

من جهته، أكد صاحب المنزل المستولى عليه، أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.

وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

12/09/2023 10:18:33