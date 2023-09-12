مستوطنون متطرفون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في القدس
التاريخ
9/12/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 أيلول (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، على منزل في حي القرمي بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة تهويد البلدة القديمة بالقدس في بيان، إن السكان القاطنين في الحي، تفاجأوا بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.
وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية.
من جهته، أكد صاحب المنزل المستولى عليه، أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته.
وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/09/2023 10:18:33
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