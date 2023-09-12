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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

9/12/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس 12 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض التقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وبغية الحد من تنقل وحركة الفلسطينيين في ساحات الحرم.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.
وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في القدس والمسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.
إلى ذلك، تواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها ومساعيها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف أيلول الحالي.
وخلال الأعياد، تحاول "منظمات الهيكل" فرض وقائع جديدة في القدس والأقصى، من خلال أداء المستوطنين طقوسا تلمودية وذبح القرابين والنفخ في البوق في محيطه وعند أبوابه، وغيرها.
يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
12/09/2023 09:53:09

MENAFN12092023000117011021ID1107055100

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