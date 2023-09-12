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روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح

9/12/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال حاكم المقاطعة، أندريه ترافنيكوف، أنه وبحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.
وأشارت إدارة الطوارئ المحلية إلى إجلاء جميع ركاب الطائرة، وخضوعهم حاليا لفحص طبي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/09/2023 09:45:09

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