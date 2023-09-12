روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح

روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح
التاريخ
9/12/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) - هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال حاكم المقاطعة، أندريه ترافنيكوف، أنه وبحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.
وأشارت إدارة الطوارئ المحلية إلى إجلاء جميع ركاب الطائرة، وخضوعهم حاليا لفحص طبي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/09/2023 09:45:09
MENAFN12092023000117011021ID1107055099
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