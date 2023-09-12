عمان 12 أيلول (بترا) - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تصاعد التوتر في مدينة القدس مع اقتراب الأعياد اليهودية، وتشديد الإجراءات التي تفرضها شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، ومضايقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد.

وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس أن حالة من القلق المتصاعد تخيم على مدينة القدس، نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال التشديدات عليها، مع انتشار شعور بين المقدسيين بأن هذه الأجواء "المتوترة" تأتي تمهيداً لما قد يحدث في فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل، في ظل الصمت العربي والعالمي على الاعتداءات التي يقترفها الاحتلال ضد القدس والمقدسيين، وسعيه لخلق واقع زماني ومكاني جديد في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوتر في القدس يأتي بالتزامن مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة، بهدف التنكيل بالوافدين إليه، وإعاقة وصولهم لإقامة شعائرهم الدينية، ما اعتبره الفلسطينيون انتهاكاً لحرية العبادة وتعديا صارخا على الأقصى، وإجراء سياسيا لإبعاد المقدسيين عن الأقصى ومحاولة لتكريه الفلسطينيين بزيارة المسجد من خلال مضايقة كل من يحاول الدخول إليه، وفقاً لما قاله ناصر قوس، وهو أحد المقدسيين الذين مُنعوا من الدخول للمسجد.

وأضاف التقرير أن هذا التصعيد وصل إلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، الذي اقتحمته شرطة الاحتلال هذا الأسبوع، حيث قام أفراد الشرطة بتحطيم وتخريب محتوياته ومصادرة جزء منها، ما ينذر بتصاعد الاعتداءات قبيل الأعياد اليهودية.

وفي اتصال فيديو من القدس، وصف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، ما يجري في القدس بأنه "حرب مستعرة"، وفيها العديد من المعارك بحسب الحالة السائدة والمناسبة والظروف الميدانية في المدينة والمسجد الأقصى، ومن ذلك، موسم الأعياد أو تولي حكومة جديدة أو مضايقة لدائرة الأوقاف الإسلامية، لافتاً إلى أن هذه الحرب مستمرة منذ اليوم الأول للاحتلال، حينما تهجر 70 ألف مقدسي من القسم الغربي لمدينة القدس، وزادت حدتها مع احتلال الجزء الشرقي من المدينة بما فيه المسجد الأقصى.

وأوضح أن باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال بشكل دائم، وأنه مطمع لدى الاحتلال ليكون "موطئ قدم" له في المسجد الأقصى، ليبدأ به - إن تحقق له ذلك - سيطرته المكانية على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إيجاد مكان محدد لليهود في الأقصى دون السماح للمسلمين بالتواجد فيه، وتحويله لكنيس يهودي، مضيفا أن باب الرحمة يعد "خاصرة ضعيفة" في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي كان يدركه السلطان صلاح الدين الأيوبي عندما قام بإغلاقه.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف الباب لأنه يفتح على المقبرة مباشرة وهو خارج أسوار البلدة القديمة، حيث يعد عنصراً "تفجيرياً" في المنطقة، نظراً لحساسيته الشديدة لدى المقدسيين، ورفضهم ومنعهم لأي تدخل لسلطات الاحتلال فيه، مؤكدا أن الاحتلال يستغل الدين كذريعة لفرض سيطرته على القدس وتحقيق المكاسب السياسية، وأن ذلك بدأ مع بداية احتلال فلسطين، حيث أن الأشخاص الذين أقاموا دولة الاحتلال لم يكونوا رجال دين، ولكنهم استغلوا الدين منذ تلك اللحظة لإغراء يهود العالم بالقدوم إلى "أرض الميعاد" لإقامة الهيكل، بحسب زعمهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد للإجرام والتدمير وبث العنف في المكان عن طريق التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مبينا أن مدينة القدس تمر بظروف استثنائية، حيث حرص الاحتلال على غياب القيادة الوطنية الواضحة، التي تستطيع بناء استراتيجية للوصول إلى أهدافها في مواجهة سلطات الاحتلال، إلا ان الشارع الفلسطيني انشأ بشكل تلقائي وبحكم الظرف قيادة شبابية أفقية، رافضة لكل ممارسات الاحتلال ومتوافقة فيما بينها، كما أنها متعاونة مع الأوقاف الإسلامية في الدفاع عن الأقصى والمقدسات.

ودعا الهدمي إلى تكثيف الجهود وزيادة قوة الموقف الشعبي لمنع دولة الاحتلال من التمادي في أطماعه، حيث وصل الأمر إلى مرحلة "لا يجوز فيها أن يتقدم الاحتلال أكثر".

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

12/09/2023 09:13:02