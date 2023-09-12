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الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين للتضخم الأميركي

9/12/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لقراءة التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وبحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/اص
12/09/2023 09:02:06

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