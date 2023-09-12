Tuesday, 12 September 2023 10:12 GMT

استقرار أسعار النفط مع ترقب الأسواق للمخزونات وبيانات اقتصادية

9/12/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - قاربت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 6 سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.27 دولار.
ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي.
ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
12/09/2023 08:45:01

MENAFN12092023000117011021ID1107055096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث