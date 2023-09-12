عمان 12 أيلول (بترا) - قاربت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 6 سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.27 دولار.

ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

12/09/2023 08:45:01