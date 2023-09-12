استقرار أسعار النفط مع ترقب الأسواق للمخزونات وبيانات اقتصادية
التاريخ
9/12/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) - قاربت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 6 سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.27 دولار.
ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي.
ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
12/09/2023 08:45:01
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