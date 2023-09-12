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الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19

9/12/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 12 أيلول (بترا) - أجازت السلطات الصحية الأميركية، أمس الاثنين، نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي فايزر وموديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، حيث تشهد الولايات المتحدة من جديد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت الشركتان إن نسختهما الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِّزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات "حماية جيدة ضد متحوّرات كوفيد-19 المنتشرة حاليا" وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في بيان.
من جهتها، أوضحت موديرنا في بيان أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات.
وفي وقت أجازت "إف دي إيه" إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، من المقرر أن تجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى، وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الثلاثاء لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة من هذا اللقاح.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
12/09/2023 08:19:55

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