الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19
التاريخ
9/12/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 12 أيلول (بترا) - أجازت السلطات الصحية الأميركية، أمس الاثنين، نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي فايزر وموديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، حيث تشهد الولايات المتحدة من جديد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت الشركتان إن نسختهما الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِّزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات "حماية جيدة ضد متحوّرات كوفيد-19 المنتشرة حاليا" وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في بيان.
من جهتها، أوضحت موديرنا في بيان أن لقاحها الجديد الذي اختبر على البشر، أثار استجابة مناعية ضد تلك المتحوّرات.
وفي وقت أجازت "إف دي إيه" إعطاء النسخ الجديدة من اللقاحات لمن يبلغون 6 أشهر وما فوق، من المقرر أن تجتمع وكالة صحية فدرالية أخرى، وهي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، الثلاثاء لتحديد الفئات العمرية التي ستوصى بالحصول على جرعة معزِّزة من هذا اللقاح.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
12/09/2023 08:19:55
MENAFN12092023000117011021ID1107055094
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