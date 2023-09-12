طقس صيفي عادي اليوم واحتمال زخات متفرقة غدا

عمان 12 أيلول (بترا) - تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تكون الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر ما قد يؤدي الى إثارة الغبار في أجزاء من المملكة ولاسيما الجنوبية والشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

12/09/2023 07:55:37