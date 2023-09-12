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عمرو الليثي وتامر عبد المنعم والغيطي فى عزاء والدة تامر أمين

9/12/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من الإعلاميين والنجوم على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، منهم الإعلامي عمرو الليثي والفنان تامر عبد المنعم
والإعلامية سناء منصور، والفنانة وفاء مكي، والإعلامي محمد الغيطي، واللواء سمير فرج، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، وكان أول الحاضرين الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، وكان الإعلامي تامر أمين في استقباله،
كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي لتقديم واجب العزاء .

كانت قد شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلى مثواها الأخير منذ يومين، من مسجد السلام بمدينة نصر،
بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز
وعدد من الأهل والأصدقاء .


تامر عبد المنعم
فى عزاء والدة تامر امين


مصطفى بكرى فى عزاء والدة تامر أمين




الاعلامى مصطفى بكرى فى عزاء والدة تامر أمين


عمرو الليثي وتامر عبد المنعم والغيطي فى عزاء والدة تامر امين



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