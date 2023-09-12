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عرض مسرحية أرض لا تنبت الزهور على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

9/12/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض بداية من غدا الأربعاء علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي " أرض لا تنبت الزهور " تأليف محمود دياب وإخراج خالد العيسوي، وأشعارأيمن حافظ، وألحان وتوزيع موسيقي عبد الله رحال، وديكور محمد عبد الله وملابس حسام عبد الحميد، والمسرحية تقدم ضمن بطولة الجمهورية للشركات .

مسرحية " أرض لا تنبت الزهور " تدور أحداثها حول صراع طويل الأمد بين مملكتين وبحار من الدم وتوريث الثأر والقتل والحقد بين الشعوب وبعضها وبين الحكام وبعضها ومن المستحيل أن تأتي لحظة وتتحول بحار الدم إلى بستان من الزهور يرويه الحب، وتعد مسرحية «أرض لا تنبت الزهور» الزفرة الأخيرة لمحمود دياب، وهى من أهم اعماله، وفيها يطرح لنا سببا لاستحالة السلام فى أرض الثأر والكراهية، ولدياب عدد آخر من الأعمال، حيث حازت مسرحيته (البيت القديم، 1963) على جائزة المجمع اللغوى المصرى وقدمت بمصر والسودان والعراق وسوريا، ثم حازت مسرحية (الزوبعة،1964) جائزة منظمة اليونسكو لأحسن كاتب مسرحى عربى، وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وبعدها مسرحية (الغريب، 1965) قدمها المسرح القومى المصرى ومسرحيتا («الضيوف» و»البيانو»، 1965) اللتين قدمتا بمصر وسوريا وبعض الدول العربية، ثم مسرحيات (ليالى الحصاد،1967)، (الهلافيت، 1968)، (باب الفتوح، 1970)، (الرجل الطيب فى ثلاث حكايات،1970) وهى «رجال لهم رؤوس»، «الغرباء لا يشربون القهوة»، « اضبطوا الساعات» وقد قدمت «الغرباء لا يشربون القهوة» بعد ترجمتها للإنجليزية على المسرح بلندن، و(رسول من قرية تميرة، 1974) و(أهل الكهف، عام1974) و(قصر الشهبندر، 1974) وأخيرا مسرحية (أرض لا تنبت الزهور، 1979).

فى «أرض لا تنبت الزهور»؛ يعود دياب إلى حادثة شهيرة قبل الإسلام؛ وهى قيام الزباء (ملكة تدمر) بقتل جذيمة بن الأبرش (ملك الحيرة) بخدعة ماكرة ثأرا لمقتل أبيها على يديه، ثم قيام عمرو بن معدى، وريث جذيمة، ووزيره قصير بتدبير مكيدة مضادة، ولكن الزباء تقتل نفسها بالسم قبل أن يقتلها عمرو مطلقة مثلها الشهير: «بيدى لا بيد عمرو». يتخذ دياب من هذه الحادثة قناعا معبرا عن حكمة: «إن أرضا تروى بالحقد، لا تنبت فيها زهرة حب» هكذا تنطقها الزباء قبل أن تقتل نفسها.


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