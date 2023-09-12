هانى رمزى وسليم سحاب ورامى رضوان فى عزاء والدة تامر أمين.. صور
التاريخ
9/12/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) وصل الفنان هانى رمزى والمايسترو سليم سحاب والإعلامى رامى رضوان إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم لتقديم العزاء للإعلامى تامر أمي فى وفاة والدته.
كما حرص عدد من الإعلاميين والنجوم على تقديم واجب العزاء للإعلامى تامر أمين فى وفاة والدته
منهم الإعلامى عمرو الليثى و الفنان تامر عبد المنعم
والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور و الفنانة وفاء مكى و لإعلامى محمد الغيطى واللواء سمير فرج والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.
كان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامى تامر أمين، وكان أول الحاضرين
الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام وكان الإعلامى تامر أمين فى استقباله
كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى لتقديم واجب العزاء.
كانت قد شيعت
جنازة والدة الإعلامى تامر أمين إلى مثواها الأخير منذ يومين من مسجد السلام بمدينة نصر،
بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامى تامر أمين والإعلامى محمد الباز
وعدد من الأهل والأصدقاء .
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (1)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (2)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (3)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (4)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (5)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (6)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (7)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (8)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (9)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (10)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (11)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (12)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (13)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (14)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (15)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (16)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (17)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (18)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (19)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (20)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (21)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (22)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (23)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (24)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (25)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (26)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (27)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (28)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (29)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (30)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (31)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (32)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (33)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (34)
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (35)
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