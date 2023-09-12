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هانى رمزى وسليم سحاب ورامى رضوان فى عزاء والدة تامر أمين.. صور

9/12/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) وصل الفنان هانى رمزى والمايسترو سليم سحاب والإعلامى رامى رضوان إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم لتقديم العزاء للإعلامى تامر أمي فى وفاة والدته.


كما حرص عدد من الإعلاميين والنجوم على تقديم واجب العزاء للإعلامى تامر أمين فى وفاة والدته
منهم الإعلامى عمرو الليثى و الفنان تامر عبد المنعم
والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية القديرة سناء منصور و الفنانة وفاء مكى و لإعلامى محمد الغيطى واللواء سمير فرج والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.


كان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامى تامر أمين، وكان أول الحاضرين
الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام وكان الإعلامى تامر أمين فى استقباله
كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى لتقديم واجب العزاء.


كانت قد شيعت
جنازة والدة الإعلامى تامر أمين إلى مثواها الأخير منذ يومين من مسجد السلام بمدينة نصر،
بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامى تامر أمين والإعلامى محمد الباز
وعدد من الأهل والأصدقاء .



عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (1)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (2)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (3)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (4)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (5)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (6)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (7)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (8)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (9)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (10)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (11)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (12)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (13)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (14)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (15)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (16)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (17)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (18)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (19)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (20)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (21)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (22)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (23)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (24)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (25)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (26)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (27)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (28)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (29)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (30)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (31)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (32)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (33)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (34)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين (35)












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