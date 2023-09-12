Tuesday, 12 September 2023 10:11 GMT

بيومى فؤاد وداليا شوقى وصدقى صخر بالعرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي..صور

9/12/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم " ڤوي ڤوي ڤوي"، بطولة محمد فراج ونيللي كريم، والذي أقيم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث حضر الفنان بيومي فؤاد، والفنانة داليا شوقي ، والفنان صدقي صخر ، والإعلامي شريف نور الدين، والفنان نور النبوي .

وكان قد طرح صناع فيلم ڤوي ڤوي ڤوي البوستر الرسمي للفيلم، ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر على طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله . الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.
الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، وإخراج عمر هلال.
ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (1)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (2)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (3)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (4)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (5)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (6)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (7)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (8)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (9)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (10)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (11)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (12)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (13)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (14)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (15)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (16)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (17)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (18)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (19)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (20)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (21)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (22)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (23)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (24)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (25)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (26)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (27)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (28)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (29)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (30)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (31)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (32)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (33)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (34)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (35)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (36)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (37)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (38)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (39)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (40)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (41)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (42)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (43)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (44)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (45)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (46)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (47)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (48)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (49)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (50)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (51)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (52)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (53)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (54)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (55)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (56)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (57)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (58)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (59)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (60)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (61)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (62)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (63)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (64)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (65)

العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي (66)



MENAFN12092023000132011024ID1107055089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث