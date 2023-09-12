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أيام قرطاج السينمائية يحتفي بالسينما السنغالية وسينما الأردن

9/12/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفي مهرجان أيام قرطاج السينمائية خلال دورته المقبلة بالسينما السنغالية من القارة السمراء، وسينما الأردن من المنطقة العربية، حيث إن المهرجان يجمع ما بين السينماتين الأفريقية والعربية، وسيخصص المهرجان برنامجا لكل دولة بأهم الأفلام والضيوف .

مثّلت أبرز الاستعدادات لتنظيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الاستثنائية، محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشئون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وجمعتها بالهيئة المديرة للمهرجان.
وفي مستهل هذه الجلسة، أكّدت وزيرة الشئون الثقافية "على مدى أهمية الاحتفاء بمئوية السينما التونسية من خلال أهم تظاهرة سينمائية في بلادنا في دورة استثنائية تعود إلى الأسس التي انبنت عليها وبالمحافظة على خصوصيتها وبصمتها الفريدة من نوعها ضمن خارطة المهرجانات العالمية".
كما تمت مناقشة مختلف أقسام هذه التظاهرة من حيث التركيز على لامركزيتها ببرمجة عروض سينمائية في الجهات الداخلية وفي السجون، بالإضافة إلى تنظيم معرض مائوية السينما التونسية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالتعاون مع التلفزة الوطنية والأرشيف الوطني ووكالة تونس افريقيا للأنباء، مع تنظيم ندوة فكرية دولية تُعنى بهذا المجال الفني.
وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة
لأهم الشركاء من مختلف الاختصاصات لإنجاح هذا الحدث، مع التأكيد على أهمية تمرير ومضات اشهارية بالفضاء العمومي بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة في المواقع الأثرية بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لجلب أكبر عدد ممكن من المتابعين لهذه التظاهرة السينمائية.
وستفتتح أيام قرطاج السينمائية في دورتها الاستثنائية بقاعة الكوليزي بالعاصمة حيث سيتابع عشاق الفن السابع أفلاما تونسية كلاسيكية تم ترميمها وأخرى حديثة الإنتاج أو تُعرض للمرة الأولى، إلى جانب الأفلام الافريقية والعربية تماشيا مع مبادئ هذه التظاهرة العريقة، كما سيشهد شارع الحبيب بورقيبة إكساء واجهات قاعات السينما بحُلة المائوية وبرمجة عروض موسيقية وتنشيطية متنوعة وأخرى للأزياء.


أيام قرطاج السينمائية سينطلق من يوم
28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، وكان المهرجان قد اغلق باب المشاركة في مسابقاته يوم 31 أغسطس، والمسابقات التي يتنافس فيها المهرجان هي : المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة" لأفلام مدارس السينما العربية والأفريقية، قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام فى مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه "شبكة"، "تكميل"، "نقاشات قرطاج "و "ملتقى المواهب".


ايام قرطاج السينمائية تحتفي بالسينما السينغالية وسينما الاردن

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ايام قرطاج السينمائية تحتفي بالسينما السينغالية وسينما الاردن

ايام قرطاج السينمائية



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