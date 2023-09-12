علا بترسم كلمات الأغانى ونماذج مختلفة للنساء على الطرح.. موهوبة من صغرها
التاريخ
9/12/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) أحبت فن الرسم منذ طفولتها وبدأت تتعلمه وترسم كل ماتراه عيناها من مناظر طبيعية وقطع ديكور وأصبحت حصة الرسم بالمدرسة من الحصص المفضلة لها، حتى نجحت في الثانوية العامة وألتحقت بكلية الفنون الجميلة، وطورت من أدائها وأصبحت ترسم على الطرح وتضع لمساتها الفنية عليها.
رسم آخر لعلا
تحدثت علا متولى الحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة، وابنة محافظة الإسكندرية، عن اتجاهها للرسم على الطرح، فقالت لـ" اليوم السابع":" أنا عندى موهبة الرسم من صغرى وعندى رسومات محتفظة بيها من وأنا عندى 8 سنين، وقدرت أنمى موهبتى بنفسى لأنى كنت برسم طول الوقت تقريباً لحد ما حققت حلمى ودخلت كلية فنون جميلة، ودخلت سنة أولى إعدادى فنون بالأقصر وكانت ليها أثر قوى جداً في مستوايا بالرسم، لأنى كنت برسم الآثار الفرعونية والمعابد وده ساعدنى أرسم من منظور صح وأقدر أحدد النسب وقدرت أحصل على تقدير جيد جداً مرتفع ورجعت اسكندرية و دخلت قسم تصوير زيتى باختيارى لأنى بحب الرسم جداً، والحمدلله كنت مميزه جداً بشغلى ودايما تقديراتى عالية".
رسم علا على الطرح
تابعت :"اشتغلت وأنا طالبة وكنت برسم على الطرح والجدران واللوحات، وتخرجت بتقدير جيد جداً، وأتجوزت وسافرت الرياض وانقطعت عن الرسم لمدة 5 سنين بسبب أطفالى، لكن رجعت تانى أرسم
النشاطات المدرسيه للأطفال وماكيتات وبدأت أرسم على الطرح والقماش بألوان قوية مخصصة للرسم على القماش عشان الثبات ".
رسم علا
وعن اختيارها للرسومات، قالت :" رسوماتى على الطرح غالباً بتكون موديل لأنى بحب أرسم الموديل والحروف العربية ".
رسومات أخرى لعلا
وعن الصعوبات التي تقابلها في عملها، قالت :" المجهود البدنى لأنى بركز وبهتم بالتفاصيل وده بياخد وقت طويل منى رسومات مختلفة لعلا على الطرح
وتحدثت علا في نهاية حديثها عن حلمها الذى تسعى لتحقيقه، فقالت :" نفسي يبقى عندى علامة تجارية فيها ملابس من تصميماتى وأطور من رسمي على قطع الأثاث ".
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