تحدثت علا متولى الحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة، وابنة محافظة الإسكندرية، عن اتجاهها للرسم على الطرح، فقالت لـ" اليوم السابع":" أنا عندى موهبة الرسم من صغرى وعندى رسومات محتفظة بيها من وأنا عندى 8 سنين، وقدرت أنمى موهبتى بنفسى لأنى كنت برسم طول الوقت تقريباً لحد ما حققت حلمى ودخلت كلية فنون جميلة، ودخلت سنة أولى إعدادى فنون بالأقصر وكانت ليها أثر قوى جداً في مستوايا بالرسم، لأنى كنت برسم الآثار الفرعونية والمعابد وده ساعدنى أرسم من منظور صح وأقدر أحدد النسب وقدرت أحصل على تقدير جيد جداً مرتفع ورجعت اسكندرية و دخلت قسم تصوير زيتى باختيارى لأنى بحب الرسم جداً، والحمدلله كنت مميزه جداً بشغلى ودايما تقديراتى عالية".

تابعت :"اشتغلت وأنا طالبة وكنت برسم على الطرح والجدران واللوحات، وتخرجت بتقدير جيد جداً، وأتجوزت وسافرت الرياض وانقطعت عن الرسم لمدة 5 سنين بسبب أطفالى، لكن رجعت تانى أرسم

النشاطات المدرسيه للأطفال وماكيتات وبدأت أرسم على الطرح والقماش بألوان قوية مخصصة للرسم على القماش عشان الثبات ".

وعن اختيارها للرسومات، قالت :" رسوماتى على الطرح غالباً بتكون موديل لأنى بحب أرسم الموديل والحروف العربية ".





وعن الصعوبات التي تقابلها في عملها، قالت :" المجهود البدنى لأنى بركز وبهتم بالتفاصيل وده بياخد وقت طويل منى



وتحدثت علا في نهاية حديثها عن حلمها الذى تسعى لتحقيقه، فقالت :" نفسي يبقى عندى علامة تجارية فيها ملابس من تصميماتى وأطور من رسمي على قطع الأثاث ".