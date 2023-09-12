4 مكونات يمكن تفريزها من الآن لتسهيل يومك.. استعدي للمدارس

4 مكونات يمكن تفريزها من الآن لتسهيل يومك.. استعدي للمدارس
التاريخ
9/12/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب أيام الدراسة،
تنشغل الكثير من الأمهات بكثرة المهام المتعلقة بأطفالها ومنزلها، سواء بالالتزام بالمدرسة والمراجعات المنزلية، إلى جانب التمارين، وتنظيم وقت الأطفال، وقد يكون كل ذلك بجانب أنها امرأة عاملة، فكل ذلك قد يأخذ كل وقتها، وتبقى مهمة إعداد طعام صحي من أكثر الأشياء المتعبة والتي تأخذ وقتا طويلا على الرغم من أنها يجب أن تتوافر في وقت معين، لا يمكن تخطيه، وهذا ما يجعلها تفكر في أكلات بسيطة وسريعة خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأكلات التي لا تخلو منها أي طبخة ويمكن تخزينها في تلك الأيام استعدادا لأيام الدراسة لتسهل عليك إعداد الطعام. الصلصة
تعد الصلصة واحدة من المكونات التي تدخل في كثير من الأكلات، فيمكن تجهيز الطماطم وذلك بعصرها، وضربها في الخلاط الكهربائي، ثم وضعها على النار حتى تصبح صلصة جاهزة لتجهيز الطعام، ثم يتم تكييسها، بمقدار كمية مناسبة لكل وجبة.
الصلصة صدور الدجاج
يمكن تجهيز صدور الدجاج وتتبيلها، لتكون جاهزة بأكثر من طريقة، سواء بانيه، يتم تتبيلها بالبصل المفروم بالملح والفلفل الأسود والبهارات وغمسها في البيض ومن ثم البقسماط، وتغليفها، أو شاورما، وذلك بتقطيع الصدور شرائح رفيعة ومن ثم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود وللبابريكا والبهارات، وجوزة الطيب، وملعقتين من الزبادي، وتغليفها جيدا وتقسيمها حسب الوجبة.
صدور الدجاج شرائح اللحم
يمكن تجهيز شرائح اللحم ، مثل
صدور الدجاج، بحيث يتم تجهيز جزء منها للبفتيك، وتتبيله بماء البصل والزبادي والملح والفلفل الأسود والحبها ، أو تجهيزه كشورما، بإضافة ماء البصل والزبادي، والكاري والملح والفلفل الأسود، وجوزة الطيب والحبهان.
شرايح اللحم
اللحمة المفرومة
للحمة المفرومة العديد من الاستخدامات التي يمكن اللجوء إليها، ومنها العصاد، والتي تدخل في كثير من الأكلات، كل ما عليك فعله هو تجهيزها، بالملح والفلفل الأسود ومكعب المرق وتقليبها على النار حتى تنضج، ومن ثم تقسيمها على حسب الوجبة في أكياس بلاستيكية في لفريزر، ويمكن تجهيز اللحمة المفرومة لإعدادها كحواوشي، وذلك بتتبيل كيلو اللحم بأربع حبات بصل، و2 طماطم، وحبيتين فلفل أخضر، مع الملح والفلفل الأسود، وبودرة المرق وتقليبها جيدا مع ملعقة من الزيت، يمكن تخزينها كلها سويا، أو تخزينها بعدد الخبز ، فالكرة المتوسطة مناسبة لواحد خبز، وتوضع في الفريزر.
اللحمة المفرومة
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