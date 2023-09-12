4 مكونات يمكن تفريزها من الآن لتسهيل يومك.. استعدي للمدارس

تعد الصلصة واحدة من المكونات التي تدخل في كثير من الأكلات، فيمكن تجهيز الطماطم وذلك بعصرها، وضربها في الخلاط الكهربائي، ثم وضعها على النار حتى تصبح صلصة جاهزة لتجهيز الطعام، ثم يتم تكييسها، بمقدار كمية مناسبة لكل وجبة.

يمكن تجهيز صدور الدجاج وتتبيلها، لتكون جاهزة بأكثر من طريقة، سواء بانيه، يتم تتبيلها بالبصل المفروم بالملح والفلفل الأسود والبهارات وغمسها في البيض ومن ثم البقسماط، وتغليفها، أو شاورما، وذلك بتقطيع الصدور شرائح رفيعة ومن ثم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود وللبابريكا والبهارات، وجوزة الطيب، وملعقتين من الزبادي، وتغليفها جيدا وتقسيمها حسب الوجبة.

يمكن تجهيز شرائح اللحم ، مثل

صدور الدجاج، بحيث يتم تجهيز جزء منها للبفتيك، وتتبيله بماء البصل والزبادي والملح والفلفل الأسود والحبها ، أو تجهيزه كشورما، بإضافة ماء البصل والزبادي، والكاري والملح والفلفل الأسود، وجوزة الطيب والحبهان.





للحمة المفرومة العديد من الاستخدامات التي يمكن اللجوء إليها، ومنها العصاد، والتي تدخل في كثير من الأكلات، كل ما عليك فعله هو تجهيزها، بالملح والفلفل الأسود ومكعب المرق وتقليبها على النار حتى تنضج، ومن ثم تقسيمها على حسب الوجبة في أكياس بلاستيكية في لفريزر، ويمكن تجهيز اللحمة المفرومة لإعدادها كحواوشي، وذلك بتتبيل كيلو اللحم بأربع حبات بصل، و2 طماطم، وحبيتين فلفل أخضر، مع الملح والفلفل الأسود، وبودرة المرق وتقليبها جيدا مع ملعقة من الزيت، يمكن تخزينها كلها سويا، أو تخزينها بعدد الخبز ، فالكرة المتوسطة مناسبة لواحد خبز، وتوضع في الفريزر.



