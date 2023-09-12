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خليه يشترك معاك فى القرارت.. 7 طرق لتشجيع ابنك المراهق على الصدق دائما

9/12/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) من المؤكد بنسبة كبيرة
أن الابن الطفل أو المراهق قد يكذب أو سوف يكذب عليك بشأن شيء ما، ولكن كيف نشجع أبناءنا على تحرى الصدق؟ في السطور التالية سنتعرف على وسائل ذلك وفقًا لما ذكره موقع " sparktheirfuture".



-التعامل-مع-الطفل-الكاذب


كيف تشجع ابنك المراهق على أن يكون صادقًا؟


كن على اتصال :

عندما يعرف ابنك المراه أن بإمكانه التحدث معك حول كيفية استكشاف القيام بالمزيد من الأشياء، يمكن أن يساعده ذلك على تعلم أنه ليس عليه أن يكذب لحل المشكلات، أو الحصول على ما يحتاج إليه، أو اكتساب المزيد من الاستقلالية.

كن هادئًا:


عندما يخبرك ابنك المراهق بالحقيقة، حتى لو كان شيئًا لا تريد سماعه، حاول أن تظل هادئًا وانظر إلى كيفية مساعدته لا نهره على خطأ ارتكبه.

تعزيز الثقة :

إذا تمكنت من الربط بين صدق ابنك واستقلاليته، فقد يشجع ذلك ابنك المراهق على أن يكون صادقًا في كافة أموره. حاول أن تسمح لابنك المراهق أن يكون جزءًا من عملية وضع القواعد لسلوكه واتخاذ القرارات التي تؤثر عليه.


كذب الاطفال


كن منفتحًا على التفاوض :

إذا شعر ابنك المراهق أنه لا فائدة من السؤال أو التفاوض معك، فقد يبدأ في تجنب التواصل معك ويلجأ إلى سلوك الكذب. إذا تمكنت من إظهار رغبتك في الثقة بابنك المراهق من خلال منحه المزيد من الحرية، فمن المرجح أن يكون صادقًا معك.

لا تفضح سره


إذا جاء إليك ابنك المراهق ليخبرك بشيء فعله ويعرف أنك لن ترغب في سماعه، فتجنب فضحه. إذا كان ابنك المراهق يشعر بالقلق من أنك قد تخجله لأنه قال لك الحقيقة، فقد يلجأ في المرة القادمة إلى الكذب لتجنب رد فعلك.

كن عادلاً :

العدل يعزز الصدق. كن واضحًا ومتسقًا وعادلاً في وضع قواعد الأسرة حتى يعرف ابنك المراهق كيف يتصرف.

قدر صدقه

عندما يقول ابنك المراهق الحقيقة حتى لو كان من الصعب سماعها أخبره أنك تقدر صدقه. يمكنك أن تقول شيئًا مثل: "شكرًا لك على شجاعتك الكافية لإخباري بما لا تريدني أن أعرفه".


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