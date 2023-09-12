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طرق بسيطة للحفاظ على المكياج فى العاصفة الترابية.. عشان إطلالة متألقة دايما

9/12/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) من المتوقع أن يستمر تأثر مصر بالعاصفة دانيال حتى يوم الخميس ، وفي ظل
الريح المحملة بالأتربة مع
تغير درجات الحرارة من الطبيعي أن يتلف المكياج
اليومي تأثرًا بهذه العوامل، لذا نستعرض وفقًا لما جاء في موقع redapplelipstick أبرز النصائح التي تساعد في الحفاظ على المكياج من الأتربة والتعرق في الظروف المختلفة والطارئة.


نصائح للحفاظ على المكياج العناية بالبشرة في وقت العاصفة الترابية:

عند علمك بأن هناك عاصفة ترابية يفضل أن يكون لديك روتين عناية جيد بالبشرة للحفاظ عليها من تأثير الأتربة والتعرق، لذا ينصح بأن تكون البشرة نظيفة خالية من أي شيء عالق بالمسام، وهناك بعض الخطوات التي نستعرضها خلال السطورالتالية:


الغسول:


لابد من اختيار غسول مناسب يتحكم في إفرازات
الدهون في
البشرة، لذا اختاري غسولا مناسبا لطبيعة بشرتك كيلا تواجهي أي مشكلات.

تونر :


استخدمي التونر لغلق المسام ومنع التعرق، تجهيز بشرة تصلح لوضع القليل من المكياج.


مرطب:

يفضل أن يكون هناك مرطب غير دهني وخالي من الزيوت يناسب بشرتك بطريقة جيدة.

واقي الشمس:


لابد من اختيار واقي شمس
لمساعدة البشرة على محاربة العوامل الخارجية، مع الحرص على اختيار واقي مناسب للبشرة.


برايمر:

استخدمي البرايمر لتجهيز بشره نظيفة خالية من الحفر والمسام الواسعة، وكي يساعد في الحصول على مكياج مقاوم للعرق ومنع وصول الأتربة لسطح البشرة.

وضع القليل من المكياج: كونسلير، كريم أساس:

يفضل أن تجهزي البشرة كما ذكرنا مع وضع القليل من المكياج الخالي من الزيوت في حالة إذا كانت بشرتك دهنية، لذا اختاري كريم أساس مقاوم للعرق والأتربة، بجانب اختيار الكونسلير المناسب للتخلص من الهالات السوداء، ويفضل أن تحرصي على وضع طبقة خفيفة جدًا من كريم الأساس أو يمكن الاكتفاء بالكونسيلر فقط حفاظا على البشرة، ويفضل تجنب أي كريمات أساس ثقيلة أولا تصلح للاستخدام اليومي، مع الحرص على استخدام طبقة خفيفة من البودر الشفاف لثبات المكياج وظهوره بشكل جذاب.

روج، ماسكارا، كحل:

يفضل اختيار الكحل المقاوم للعوامل الخارجية، أو يفضل
وضع الماسكارا
والاستغناء عن الكحل في ظل الظروف الجوية المتقلبة، واختيار لون روج شفاف يحمل اللون الوردي، أو الخوخي الفاتح.

الحفاظ على المكياج من الأتربة
طرق الحفاظ على المكياج في العاصفة الترابية



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