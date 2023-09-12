طرق بسيطة للحفاظ على المكياج فى العاصفة الترابية.. عشان إطلالة متألقة دايما
التاريخ
9/12/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) من المتوقع أن يستمر تأثر مصر بالعاصفة دانيال حتى يوم الخميس ، وفي ظل
الريح المحملة بالأتربة مع
تغير درجات الحرارة من الطبيعي أن يتلف المكياج
اليومي تأثرًا بهذه العوامل، لذا نستعرض وفقًا لما جاء في موقع redapplelipstick أبرز النصائح التي تساعد في الحفاظ على المكياج من الأتربة والتعرق في الظروف المختلفة والطارئة.
نصائح للحفاظ على المكياج العناية بالبشرة في وقت العاصفة الترابية:
عند علمك بأن هناك عاصفة ترابية يفضل أن يكون لديك روتين عناية جيد بالبشرة للحفاظ عليها من تأثير الأتربة والتعرق، لذا ينصح بأن تكون البشرة نظيفة خالية من أي شيء عالق بالمسام، وهناك بعض الخطوات التي نستعرضها خلال السطورالتالية:
الغسول:
تونر :
لابد من اختيار غسول مناسب يتحكم في إفرازات
الدهون في
البشرة، لذا اختاري غسولا مناسبا لطبيعة بشرتك كيلا تواجهي أي مشكلات.
استخدمي التونر لغلق المسام ومنع التعرق، تجهيز بشرة تصلح لوضع القليل من المكياج.
مرطب:
يفضل أن يكون هناك مرطب غير دهني وخالي من الزيوت يناسب بشرتك بطريقة جيدة. واقي الشمس:
لابد من اختيار واقي شمس
لمساعدة البشرة على محاربة العوامل الخارجية، مع الحرص على اختيار واقي مناسب للبشرة.
برايمر:
استخدمي البرايمر لتجهيز بشره نظيفة خالية من الحفر والمسام الواسعة، وكي يساعد في الحصول على مكياج مقاوم للعرق ومنع وصول الأتربة لسطح البشرة. وضع القليل من المكياج: كونسلير، كريم أساس:
يفضل أن تجهزي البشرة كما ذكرنا مع وضع القليل من المكياج الخالي من الزيوت في حالة إذا كانت بشرتك دهنية، لذا اختاري كريم أساس مقاوم للعرق والأتربة، بجانب اختيار الكونسلير المناسب للتخلص من الهالات السوداء، ويفضل أن تحرصي على وضع طبقة خفيفة جدًا من كريم الأساس أو يمكن الاكتفاء بالكونسيلر فقط حفاظا على البشرة، ويفضل تجنب أي كريمات أساس ثقيلة أولا تصلح للاستخدام اليومي، مع الحرص على استخدام طبقة خفيفة من البودر الشفاف لثبات المكياج وظهوره بشكل جذاب. روج، ماسكارا، كحل:
يفضل اختيار الكحل المقاوم للعوامل الخارجية، أو يفضل الحفاظ على المكياج من الأتربة
وضع الماسكارا
والاستغناء عن الكحل في ظل الظروف الجوية المتقلبة، واختيار لون روج شفاف يحمل اللون الوردي، أو الخوخي الفاتح.
طرق الحفاظ على المكياج في العاصفة الترابية
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