4 أبراج ماتعرفش تعيش من غير حب.. اعرف الكراش منهم ولا لأ





برج الحوت من الأبراج المائية التي تتصف بالعديد من الصفات الإيجابية وأكثر ما يميزهم الرومانسية والحب، فمولود الحوت من الشخصيات القادرة على العطاء والمشاركة في العلاقة العاطفية بقدر كبير، دائمًا يحب أن يبعث رسائل من القلب لشريك حياته وينجح مولود الحوت في خلق

جو سحري

ومميز في العلاقة .

مولود برج الأسد

لا يظهر عليه الرومانسية، على الرغم أنه شخصية ودودة بشكل كبير وعاطفية ومرهفة الحس، لكن يخشي ظهور علامات الحب امام الأخرين لكنه ينجح في إدارة العلاقة العاطفية بشكل كبير جدًا ولا يمكنه العيش بدون حب، في حالة فشل العلاقة يمكنه أن يبحث عن علاقات جديدة .

يتصف مولود برج الميزان بالرومانسية والأناقة

والجمال في المظهر العام، لذا يعرف بأنه من أفضل الشخصيات العاطفية صاحبة القلب الأبيض لا يمكنهم تجاهل الحب، يبحث مولود برج الميزان عن الحب في العلاقات المقربة منه لأنه يبحث عن الأمان

والعلاقات الحقيقة.

شخصية لامعة عاشقة للأضواء، بالإضافة إلى أنه شخصية رومانسية يجيد التعامل مع شريك حياته، يحرص مولود الثور على مشاركة تفاصيل حياته مع شريك حياته، من ممارسة تمارين وسفر، يعشق الأجواء

العاطفية ولا يسمح بضياع أي فرصة دون أن يعيشها برومانسية.





