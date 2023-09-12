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موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560

9/12/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) نشر موقع اليوم السابع اليوم الثلاثاء 12-9-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية ومنها سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560 جنيها و التنمية الصناعية: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعا.


رئيس الرقابة المالية: تطوير تشريعات لتعزيز الاستدامة فى الأنشطة غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.



جهاز المشروعات: توقيع عقد تمويل جديد بـ150مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه.


وزير السياحة والآثار يعقد عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى وسائل الإعلام الروسية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS




أسعار النفط تسجل 90.88 دولار لخام برنت و87.62 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 90.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.62 دولار للبرميل.



وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئى والمناخى

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية،

طارق الملا: مبادرة الرئيس لزيادة محطات الغاز أعطت زخما لاستراتيجية تحويل السيارات للغاز

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء حسام نجيدة نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد أنور رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، تطوير محطـة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة.

التنمية الصناعية: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعا

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض انجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

انضمام مدينة بدر إلى "K-City Network" وتمويل مشروع لتحويلها لمدينة ذكية

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، والمنعقد فى مدينة جويانج بدولة كوريا الجنوبية، بمشاركة ممثلين من الدول الآسيوية والإفريقية، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة.

وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراض بالساحل الشمالى الغربى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560 جنيها

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا بحوالي 40 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية مسجلا 17560 جنيها في تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تداولات محدودة على الذهب خلال شهر سبتمبر الجارى.


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