موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560





قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.







شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه.





عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS







سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 90.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.62 دولار للبرميل.







شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية،

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء حسام نجيدة نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد أنور رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، تطوير محطـة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة.

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض انجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، والمنعقد فى مدينة جويانج بدولة كوريا الجنوبية، بمشاركة ممثلين من الدول الآسيوية والإفريقية، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا بحوالي 40 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية مسجلا 17560 جنيها في تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تداولات محدودة على الذهب خلال شهر سبتمبر الجارى.