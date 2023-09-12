Tuesday, 12 September 2023 10:10 GMT

تصديري الكيماويات: 280 مليون دولار صادرات القطاع للسعودية بنمو 18%

9/12/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
خالد أبو المكارم الجناح المصري والشركات المشاركة في معرض السعودية للبنية التحتية (Saudi Infra Structure) والمقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري، ورافقه في الجولة محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس
ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس، وعمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري عن التمثيل التجاري، وأكد أبو المكارم أن صادرات القطاع سجلت 280 مليون دولار بنسبة زيادة 18% للسعودية.



وشملت الجولة الشركات المصرية المشاركة وعددها 12 شركة أبدوا إعجابهم بالمعرض والسوق السعودي فكان من بينهم عدد من الشركات التي استكشفت السوق السعودي للمرة الأولى من خلال مشاركتهم بالمعرض.



بحث أبو المكارم والفريق التنفيذي للمجلس في حضور
نائب القنصل التجاري مع الشركات المشاركة فرص تواجد منتجاتها
في السوق السعودية وضرورة اختراق هذا السوق لاهميته كسوق جديدة لمنتجاتهم وخاصة تلك
الشركات التي لم يسبق لها التعاون مع هذا السوق.



عرضت الشركات المشاركة
مجموعة من المقترحات
والافكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودي وذلك منن خلال إثبات جودة المنتج المصري و خاصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أسفر
الحديث عنها من خلال المعرض.



وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إقامة معارض مثل هذا المعرض يعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذا السوق مشيرا إلي إعداد المجلس لدراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد
أهمية هذا السوق وضرورة التواجد به وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودي.





وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه وهو مااتضح فعليا من
طلب عدد من الشركات مد فترة تواجدها لبعد المعرض لاستكمال أعمالهم.



محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة شدد على ضرورة الدراسة الجيدة للسوق

والشريحة التي تستطيع الشركات المنافسة من خلالها ومطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة، موضحا أنه من أجل ذلك يتعاون المجلس مع التمثيل التجاري بالمملكة العربية السعودية في الإعداد للقاءات ثنائية للشركات الراغبة في مد الإقامة لدراسة السوق والالتقاء بالعملاء المحتملين لهم في المملكة خاصة أن بعض الشركات تحتاج للقاء الشركات السعودية وكذلك الجهات والهيئات التي من شأنها اعتماد المنتجات المصرية.



أضاف مجيد أن الهدف الرئيس والأساسي بمشاركة المجلس في المعرض بالجناح المصري هو مساعدة الشركات للتصدير للسوق السعودي والتعرف على أبرز الشركاء التجاريين والتواصل مع قنوات التوزيع المختلفة كموزعين ووكلاء ومستوردين وأن يكون ذلك اكتشاف للسوق الذي يتميز بالقوة الشرائية العالية والتوسع المستمر.





وكشف المجلس أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية سجلت حوالي 240 مليون دولار محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات التي حققت معدل نمو
الأحبار والدهانات والتي حققت معدل نموقدره 26 % ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج والعبوات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.





وتعد المملكه العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية كما أنه أيضا من العوامل المساعدة وجود أكبر جالية مصرية تصل إلى حوالي 2ونصف مليون مواطن مما يمثل آداه تسويقية بالغة الأهمية حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة وشريك تجاري رئيسي لمصر فضلا عن البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي.















MENAFN12092023000132011024ID1107055081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث