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هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الاتصالات بنسبة 1.6%

9/12/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%.



كما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 622.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 31.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.80%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 562.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 2.5 مليون جنيه، 160.5 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة.







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