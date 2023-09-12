Tuesday, 12 September 2023 10:10 GMT

البترول: زيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء لتصل إلى 2.8 مليون برميل

9/12/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية منطقة ميناء الحمراء البترولى بمنطقة العلمين والمشروعات والخطط الموضوعة لدورها الأساسى فى لوجستيات المنطقة فيما يتعلق بإنتاج الصحراء الغربية أو الاستيراد أو التصدير وزيادة الطاقات الإنتاجية المختلفة، مشيداً بالنتائج التى حققتها شركة ويبكو والتى انعكست على خططها التوسعية فى ظل امتلاكها كوادر بشرية شابة فى مختلف أنشطتها لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى تدريب الكوادر الشابة،
واتباع كافة اشتراطات السلامة والبيئة واعتبارها من أولويات العمل فى الشركة ، وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا نظراً لأهميتها كمنطقة استراتيجية.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات ويبكو وبدر للبترول وبدر الدين البترول ورشيد للبترول والبرلس للغاز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023/2022.



واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، أهم نتائج أعمالها خلال العام المالي 2023/2022، حيث أوضح أنه تم التشغيل التجريبى لمشروعات محطة المضخات الجديدة لزيادة قدرة ومعدلات شحن الزيت الخام من تسهيلات ميناء الحمراء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً ، لافتاً إلى أنه تم خلال العام استلام كمية بلغت 81 مليون برميل بتسهيلات التخزين بالميناء وشحن كمية حوالى 21 مليون برميل من خلال التسهيلات البحرية ، بالإضافة إلى إمداد معامل التكرير بكمية حوالى 59 مليون برميل من خلال الخطوط البرية ، مشيراً إلى أنه تم زيادة السعة التخزينية للميناء لتصل إلى 2.8 مليون برميل وذلك بعد الانتهاء من إنشاء مستودع تخزين الزيت الخام رقم 8 بسعة 630 ألفا، وفى مجال ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ، تم الانتهاء من مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلو وات.



كما استعرض أهم ملامح خطة الشركة الاستثمارية خلال العام المالى 2024/2023، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية من مشروع توسعات المنطقة الجنوبية والتي تشمل إنشاء 3 مستودعات سولار
، وإنشاء منصة شحن اللوارى وكافة المرافق والتسهيلات الخاصة بها ، وذلك لخدمة المجتمع العمرانى الجديد والظهير الصناعى بمدينة العلمين ، وبالنسبة لمشروعات توسعات المنطقة الشمالية ، أشار إلى أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال توسعات مستودعات الزيت الخام ، وذلك بالتوازى مع الأعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى والى تشمل إنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام
لتصل السعة الإجمالية لتسهيلات الميناء إلى اكثر من 5مليون برميل ، وكذلك البدء في تنفيذ
4 مستودعات اخرى جديدة .



وخلال اعتماد نتائج أعمال شركة بدر للبترول للعام المالي 2023/2022 والتي تقوم شركة ويبكو بالإشراف على تشغيلها،
اشاد الملا
بالنتائج التى حققتها شركة بدر للبترول
وتحقيقها أقل تكلفة لإنتاج البرميل ، مؤكداً على أهمية زيادة معدلات الإنتاج التى تمثل أهمية قصوى لقطاع البترول فى ظل التحديات التى يتم مواجهتها حاليا.



وأوضح مسعود أنه تم إنتاج حوالى 2 مليون برميل من الزيت الخام بمتوسط إنتاج يومى 5300 برميل خلال العام ، وذلك بعد نجاح الشركة في مواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة بحقول بدر -1 من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج.



وخلال جمعية شركة بدر الدين للبترول ، أكد المهندس طارق الملا على أهمية تكثيف برامج الحفر والتوسع فى أنشطة الشركة المختلفة واستغلال كافة التسهيلات المتاحة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة من خلال استخدام أحدث التقنيات ، ومواصلة التعاون البناء مع الشركاء والعمل سوياً للتغلب على تلك التحديات من خلال وضع خطط وحلول غير تقليدية تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.



واستعرض المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدر الدين للبترول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام ، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالى 78 ألف برميل زيت مكافئ ، وأن الشركة تسعى بالتعاون مع الشركاء لتحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة معدلات الإنتاج ، واستعرض جهود الشركة لتقليل غازات الشعلة والحد من الانبعاثات ، وحرصها
الدائم على
تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنة.



وخلال جمعية شركة رشيد للبترول والبرلس للغاز أكد المهندس طارق الملا
على أهمية التعاون البناء الذى يتم فى الشراكة القائمة بين شل وبتروناس وإيجاس فى تحقيق المزيد من نتائج الأعمال بالإضافة إلى تضافر الجهود الرامية لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف ىتطبيق سياسة الوزارة فى ترشيد النفقات وذلك بدمج المرحلتين العاشرة والحادية عشر
فى مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة باستخدام جميع عناصر المرحلة العاشرة من جهاز حفر ومراكب إمدادات وتعاقدات وذلك لسرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج.



لافتاً إلى تقديم كامل الدعم للشركة فى الإسراع بتنفيذ ووضع المرحلتين على الإنتاج ، موجهاً التحية للعاملين على ما تحقق من نتائج أعمال، سواء الخاصة بزيادة الإنتاج أو ما تحقق فى مجالات السلامة
، وكذلك الدعم المقدم من الشركاء وتوظيف الخبرات التى لدى الشركاء فى تحقيق الأهداف الخاصة بزيادة الإنتاج، كما أكد على أهمية تحقيق أقصى استفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة و الإستثمارات والخبرات والدعم المقدم من الشركاء.



وأوضح المهندس محمد سمير رئيس الشركة
أنها عززت جهودها الاستكشافية لإضافة إنتاج واحتياطى جديد وأنها حققت مبيعات
من الغاز الطبيعي خلال العام المالى
بلغت 263 مليون قدم مكعب غاز يومياً بنسبة 187 % من المستهدف ومعدل إنتاج بلغ
حوالى53ر5 ألف برميل يومياً متكثفات، ويرجع ذلك لزيادة مخزون المرحلة التاسعة ( ب ) عن المتوقع ونجاح جهود العمل الدؤوب على تقليل معدلات التناقص الطبيعى وأيضاً الجهد المبذول لتجنب أى أعطال أو صيانات غير مخططة لمحطة تسهيلات الإنتاج.



وتضمن العرض التوضيحى أنها تقوم حالياً بتجهيز المرحلة العاشرة وتشمل حفر وإكمال ثلاثة آبار فى إطار الإسراع بوضع هذه المرحلة على الإنتاج والتى تستهدف إنتاج حوالى 150-200 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 1500 إلى 2000 برميل متكثفات يومياً باستثمارات 277 مليون دولار
، وأنه تم وضع برنامج لحفر وإكمال المرحلة الحادية عشر باستخدام جميع عناصر المرحلة العاشرة من جهاز حفر ومراكب إمدادات وتعاقدات وذلك لسرعة وضع آبار المرحلة الحادية عشر على خريطة الإنتاج ويكون بذلك الإنتاج المستهدف من المرحلتين معاً حوالى 270 -300مليون قدم مكعب يومى من الغاز و4000 – 5000 برميل متكثفات يومياً .

واستعرضت الجمعية ما قامت به الشركة من جهود خلال العام
والتى أعطت أولوية لتعزيز مسئوليتها تجاه السلامة وغرس مفهوم القيادة/ الريادة فى مجالات السلامة على جميع المستويات مما مكنها من تحقيق أكثر من 5ر12 مليون ساعة عمل بدون إصابات أو وقت ضائع ، وأنها تعمل حالياً فى استكمال دراسات مشروعات الحد من غازات الاحتباس الحرارى.







MENAFN12092023000132011024ID1107055079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث