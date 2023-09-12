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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-9-2023

9/12/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وريكاب للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 622.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 31.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.80%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 562.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 2.5 مليون جنيه، 160.5 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة.



وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%.



- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 23.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%.



- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.



- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.36%.



- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.751 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.



- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.377 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.



- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.









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