تجديد تعيين خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافى لمدة عام

تجديد تعيين خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافى لمدة عام
التاريخ
9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد تعيين المخرج خالد جلال رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك لمدة عام آخر حتى سبتمبر 2024.
وكان خالد جلال قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما.
وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.
وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.
كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".
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