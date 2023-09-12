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تجديد تعيين خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافى لمدة عام

9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد تعيين المخرج خالد جلال رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك لمدة عام آخر حتى سبتمبر 2024.



وكان خالد جلال قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما.



وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.



وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.



كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".









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