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ضحايا الذكاء الاصطناعى.. محبوبة رواية فائزة بجائزة نوبل منعتها الرقابة

9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) الحبيبة أو محبوبة.. رواية للكاتبة توني موريسون الفائزة بجائزة نوبل فى الآداب، انضمت إلى سلسلة ضحايا الذكاء الاصطناعى ، الذى تم استخدامه فى إحدى مدارس ولاية آيوا الأمريكية، للرقابة على ما يقرأه الطلاب، وقام بحظرها لأنها تتضمن أوصافًا أو مشاهد جنسية.


محبوبة رواية فائزة بجائزة نوبل


تدور أحداث رواية "محبوبة" عن قصص حرجة عن الرق والعنصرية خلال القرن التاسع عشر، فتحكي عن امرأة زنجية أمريكية ذات أصول أفريقية تدعى "سيث" وأطفالها، وهى واحدة من الذين هربوا من العنصرية فى الجنوب الأمريكى، وبعد مرور 28 يوما حضر جماعة من الرجال لإعادتها وأطفالها بموجب "قانون الرق" الذى يعود لعام 1850 ويعطى مالكو الرقيق الحق فى تعقب الهاربين خارج حدود البلاد، وهو ما دفع "سيث" أن تفضل ذبح طفلتها ذات العامين على أن تسمح لهم بأخذها مجددا إلى سويت هوم (مزارع العبودية) المكان الذى فرت منه.


أوباما يكرم تونى موريسون



وبعد سنوات تردد شبح ابنتها التى كانت تدعى "محبوبة" لتطارد ضمير "سيث" في منزلها الواقع على طريق بلوستون 142 فى سينسيناتى- أوهايو.


تونى موريسون الفائزة بجائزة نوبل للآداب


ويشار إلى أن رواية "محبوبة" تحولت إلى فيلم سينمائى فى عام 1998 من إخراج جوناثان ديم وإنتاج وبطولة أوبرا وينفرى، ومن عام 2016 تم بث "محبوبة" كمسلسل إذاعى من إخراج باتريشيا كامبر.


رواية محبوبة للفائزة بجائزة نوبل تونى موريسون


يشار إلى أن تونى موريسون روائية أمريكية - إفريقية مولودة في أوهايو في 18 فبراير 1931، وهى الكاتبة الأمريكية السوداء الوحيدة التى حصلت على جائزة نوبل فى الأدب عام 1993 عن مُجمل أعمالها، وجائزة بوليتزر عن روايتها محبوبة، وقيل عنها أنها أهم روائية سوداء فى أمريكا كما تعد أول سوداء تحصل على مقعد في جامعة برينستون، ورحلت فى عام 2019.


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