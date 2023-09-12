ضحايا الذكاء الاصطناعى.. محبوبة رواية فائزة بجائزة نوبل منعتها الرقابة
التاريخ
9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) الحبيبة أو محبوبة.. رواية للكاتبة توني موريسون الفائزة بجائزة نوبل فى الآداب، انضمت إلى سلسلة ضحايا الذكاء الاصطناعى ، الذى تم استخدامه فى إحدى مدارس ولاية آيوا الأمريكية، للرقابة على ما يقرأه الطلاب، وقام بحظرها لأنها تتضمن أوصافًا أو مشاهد جنسية.
محبوبة رواية فائزة بجائزة نوبل
تدور أحداث رواية "محبوبة" عن قصص حرجة عن الرق والعنصرية خلال القرن التاسع عشر، فتحكي عن امرأة زنجية أمريكية ذات أصول أفريقية تدعى "سيث" وأطفالها، وهى واحدة من الذين هربوا من العنصرية فى الجنوب الأمريكى، وبعد مرور 28 يوما حضر جماعة من الرجال لإعادتها وأطفالها بموجب "قانون الرق" الذى يعود لعام 1850 ويعطى مالكو الرقيق الحق فى تعقب الهاربين خارج حدود البلاد، وهو ما دفع "سيث" أن تفضل ذبح طفلتها ذات العامين على أن تسمح لهم بأخذها مجددا إلى سويت هوم (مزارع العبودية) المكان الذى فرت منه.
أوباما يكرم تونى موريسون
وبعد سنوات تردد شبح ابنتها التى كانت تدعى "محبوبة" لتطارد ضمير "سيث" في منزلها الواقع على طريق بلوستون 142 فى سينسيناتى- أوهايو.
تونى موريسون الفائزة بجائزة نوبل للآداب
ويشار إلى أن رواية "محبوبة" تحولت إلى فيلم سينمائى فى عام 1998 من إخراج جوناثان ديم وإنتاج وبطولة أوبرا وينفرى، ومن عام 2016 تم بث "محبوبة" كمسلسل إذاعى من إخراج باتريشيا كامبر.
رواية محبوبة للفائزة بجائزة نوبل تونى موريسون
يشار إلى أن تونى موريسون روائية أمريكية - إفريقية مولودة في أوهايو في 18 فبراير 1931، وهى الكاتبة الأمريكية السوداء الوحيدة التى حصلت على جائزة نوبل فى الأدب عام 1993 عن مُجمل أعمالها، وجائزة بوليتزر عن روايتها محبوبة، وقيل عنها أنها أهم روائية سوداء فى أمريكا كما تعد أول سوداء تحصل على مقعد في جامعة برينستون، ورحلت فى عام 2019.
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