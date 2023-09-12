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خالد جلال ناعيا أشرف عامر : فقدنا شاعرا وكاتبا مميزا

9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الشاعر والكاتب أشرف عامر،
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة من العمل المخلص والجاد بوزارة الثقافة .





وقال جلال:" لقد ترجل الفارس عن صهوة جواده، بعد رحلة من العمل فى وزارة الثقافة أعطى فيها الكثير من الوقت والجهد، وترك لنا إرثا مميزا من الكتب والدواوين، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



يشار إلى أن الشاعر والكاتب والصحفى أشرف عامر، صدر له عدد من الدواوين منها "شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش" وغيرها، وحصل عامر على جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مجموعته "عدة أبيات أخر"، وذلك فى عام 2022.



شارك أشرف عامر في عدد من الفعاليات الثقافية العالمية والعربية والمصرية، كان آخرها مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، مهرجان الشعر في ساقية الصاوي 2008، مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا 2009، وغيرها من الفعاليات.











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