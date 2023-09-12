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بناء الحضارات يأتى من نظافتها... هل سمعت عن طقوس لوستراتيو عند الرومان

9/12/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) مختلف الثقافات بجميع أنحاء العالم، يدركون أهمية طقوس التطهير التى تستخدم لتطهير الجسم والروح، وللعلم كانت هذه الممارسات قديمة ومتجذرة بعمق فى العديد من المعتقدات الدينية وكذلك فى التقاليد الثقافية والأيديولوجيات الروحية، وسنلقى الضوء على حضارة الرومان .


الرومان

مثلهم مثل الكثير من المصريين، انغمس الرومان فى مجموعة من طقوس التطهير المختلفة، واحدة من أهمها كانت طقوس لوستراتيو، وهى مراسم تطهير مهيبة ذات أهمية عميقة الجذور فى الممارسات الدينية الرومانية القديمة.

ومصطلح لوستراتيو يعنى "تنقية" أو "تطهير"،ـ مثل المصريين، كان الرومان يقومون بهذه الطقوس قبل المناسبات والمناسبات الدينية الهامة، وفقا لما ذكره موقع ancientnins.

فى حين أن العديد من طقوس التطهير تميل إلى التركيز على الفرد، فإن الغرض الأساسى من طقوس التطهير هو ضمان رفاهية وازدهار المجتمع، وكذلك تطهير الأفراد والأماكن من أى تلوث أو قوى خبيثة. ويمكن حتى استخدامه لحماية مدن وجيوش بأكملها مرة واحدة.

كانت هناك اختلافات فى الطقوس، لكن الحفل يتضمن عادةً موكبًا من الأشخاص الذين يمرون عبر أو حول عناصر تطهير مثل النار أو الدخان، ولديهم ماء مقدس، غالبًا ما يكون ممزوجًا بالأعشاب أو مواد أخرى، يتم رشها أو سكبها عليها (أو أى شيء آخر) وغالبًا ما خضع هؤلاء الأشخاص لأعمال تحضيرية مختلفة لتطهير أنفسهم. قد يشمل ذلك الصيام والامتناع عن بعض الأنشطة والاستحمام الاحتفالي.



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