Tuesday, 12 September 2023 10:09 GMT

Apple تكشف رسميا عن ساعتها Watch Series 9 بميزة النقر المزدوج (صور)

9/12/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليا، كشفت شركة أبل رسميا عن ساعتها الذكية
Apple Watch Series 9، حيث يأتي الإصدار الجديد من Apple Watch بتصميم مطابق للجيل السابق، ولكنه الآن مزود بمعالج أسرع وأجهزة استشعار محسنة.
ما الجديد في Apple Watch Series 9

لسنوات عديدة، ظل معالج Apple Watch كما هو، وبشكل أكثر تحديدًا، لم تقدم Apple شريحة أسرع منذ السلسلة 6 في عام 2020، ومع ذلك، هذا العام،
تتميز الساعة بوحدة معالجة رسومات ووحدة معالجة رسومات أسرع، وهذا يعني أن المستخدمين سيلاحظون انخفاض أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.


ويحتوي S9 SiP أيضًا على إصدار جديد من شريحة النطاق العريض، وعلى غرار شريحة U1، توفر الشريحة الجديدة "الوعي المكاني"، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بنفس التقنية بدقة، وبفضل النطاق فائق الاتساع، تعمل Apple على جعل هذه التقنية أكثر دقة، مما يتيح ميزات جديدة عند استخدام Find My.
وبحسب الشركة فستتمكن من رفع معصمك للتحدث إلى Siri، كما يتيح المحرك العصبي الجديد تنفيذ طلبات Siri على الجهاز، مما يجعلها أسرع ولم تعد تعتمد على الاتصال بالإنترنت، كما يعد الإملاء في Series 9 أكثر دقة أيضًا من السلسلة 8. كما سيكون هناك أيضًا دعم لاستفسارات Siri Health، بحيث يمكنك سؤال المساعد عن وزنك ونومك والمزيد، إضافة إلى أن watchOS 10 يتيح مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك عبر NameDrop مع مستخدمي Apple Watch الآخرين.
كما أنه يسمح بتكامل جديد بين Apple Watch وHomePod، حتى تتمكن من تشغيل الموسيقى أو البودكاست على مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال التعامل معها أثناء تشغيل ساعتك.
إيماءات جديدة

تسمح Series 9 بإيماءة جديدة بيد ساعتك، حيث قالت الشركة: "نعتقد أنك ستستخدم هذا طوال الوقت، نقدم لك النقر المزدوج"، حيث يمكنك النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين للقيام بأشياء مثل الرد على المكالمات وإنهائها والمزيد.

كما يتحكم النقر المزدوج في الزر الأساسي في التطبيق - لذلك أشياء مثل إيقاف المؤقت وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا وتأجيل المنبه أو التحكم والتنقل في المجموعة الذكية في watchOS 10.
وبحسب الشركة فإن هذه الإيماءة يتم تمكينها بواسطة المحرك العصبي لجهاز S9، ويستخدم خوارزمية التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات في تدفق الدم والحركات الصغيرة لمعرفة متى تتحرك أصابعك للنقر المزدوج.
كما ستكون Series 9 متاحة في علب وألوان مختلفة،


اجراء المكالمات من ساعة أبل

استخدام ساعة أبل

المساعد على ساعة أبل

ألوان ساعة أبل

الوان سوارات ساعة أبل

تصميم ساعة أبل

ساعة أبل 2

ساعة أبل الجديدة

ساعة أبل

ساعة أبل3

شكل ساعة أبل

قوة شاشة ساعة أبل

معالج ساعة أبل

واجهة ساعة أبل



MENAFN12092023000132011024ID1107055073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث