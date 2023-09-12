لسنوات عديدة، ظل معالج Apple Watch كما هو، وبشكل أكثر تحديدًا، لم تقدم Apple شريحة أسرع منذ السلسلة 6 في عام 2020، ومع ذلك، هذا العام،

تتميز الساعة بوحدة معالجة رسومات ووحدة معالجة رسومات أسرع، وهذا يعني أن المستخدمين سيلاحظون انخفاض أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.

تسمح Series 9 بإيماءة جديدة بيد ساعتك، حيث قالت الشركة: "نعتقد أنك ستستخدم هذا طوال الوقت، نقدم لك النقر المزدوج"، حيث يمكنك النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين للقيام بأشياء مثل الرد على المكالمات وإنهائها والمزيد.