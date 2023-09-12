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تعرف على سعر وموعد طرح ساعات أبل الجديدة Watch Se وseries 9 وurtla 2

9/12/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليا، كشفت شركة أبل عن أسعار وموعد طرح الساعات الجديدة التابعة للشركة، كما كشفت أبل عن نسيج جديد أطلقت عليه اسم "FineWoven"، وهو مصنوع من المواد المعاد تصنيعها بعد الاستهلاك بنسبة 68 بالمائة وهو بشكل عام أكثر صداقة للبيئة مقارنة بخط الشركة السابق من الإكسسوارات الجلدية، وأكدت شركة Apple أنها لن تستخدم الجلد بعد الآن في ملحقات Apple الجديدة، بدءًا من اليوم.

أسعار ساعات أبل

سعر ساعة Watch SE

تبدأ من
249 دولار - 299 دولار.

سعر ساعة
Series 9 تبدأ من 399 دولار - 499 دولار. سعر ساعة Apple Watch Urtla 2 تبدأ من 799 دولار -



موعد طرح ساعة أبل


ستكون جميعها متاحة للطلب المسبق اليوم، وستصل إلى المتاجر في 22 سبتمبر.



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