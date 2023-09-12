Apple تكشف رسميا عن ساعة Watch Urtla 2 بمعالج جديد وشاشة أكثر سطوعا
التاريخ
9/12/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Apple اليوم الثلاثاء، عن الجيل الثاني من Watch Urtla الجديدة كلياً، والتي تتميز بشريحة S9 جديدة، وشريحة Urtla-Wideband من الجيل الثاني، وشاشة تعتبر الأكثر سطوعاً حتى الآن، حيث تحمل الساعة اسم Watch Urtla 2.
واجهة ساعة أبل الترا
وبحسب الشركة تتميز Apple Watch Urtla 2 بشاشة أكثر سطوعًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي الأكثر سطوعًا من أي شاشة Apple Watch أخرى، كما تضم الساعة شريحة Urtla Wideband جديدة من الجيل الثاني والتي تسهل استخدام Apple Watch Urtla للعثور على هاتفك الأيفون، كما أنها تدعم البحث الدقيق.
ساعة أبل الترا
تحتوي Apple Watch Urtla 2 أيضًا على إيماءة جديدة تستخدم يد الساعة فقط عندما تكون يديك مشغولة، حيث يتيح لك النقر المزدوج بالسبابة والإبهام معًا للقيام بأشياء مثل الرد على مكالمة، وإنهاء مكالمة، وتأجيل المنبه، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، وستكون ميزة Double Tap متاحة الشهر المقبل.
هناك أيضًا وجه ساعة Modular Urtla جديد، ويتم الآن تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في الظلام بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة، ويبدأ سعر Apple Watch Urtla 2 بسعر 799 دولارًا، كما تبدأ الطلبات المسبقة اليوم على أن يبدأ الشحن في 22 سبتمبر.
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