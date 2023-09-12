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Apple تكشف رسميا عن ساعة Watch Urtla 2 بمعالج جديد وشاشة أكثر سطوعا

9/12/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Apple اليوم الثلاثاء، عن الجيل الثاني من Watch Urtla الجديدة كلياً، والتي تتميز بشريحة S9 جديدة، وشريحة Urtla-Wideband من الجيل الثاني، وشاشة تعتبر الأكثر سطوعاً حتى الآن، حيث تحمل الساعة اسم Watch Urtla 2.


واجهة ساعة أبل الترا
وبحسب الشركة تتميز ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بشاشة أكثر سطوعًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي الأكثر سطوعًا من أي شاشة Apple Watch أخرى، كما تضم الساعة شريحة Urtla Wideband جديدة من الجيل الثاني والتي تسهل استخدام ‌Apple Watch Urtla‌ للعثور على هاتفك الأيفون، كما أنها تدعم البحث الدقيق.

ساعة أبل الترا
تحتوي ‌Apple Watch Urtla‌ 2 أيضًا على إيماءة جديدة تستخدم يد الساعة فقط عندما تكون يديك مشغولة، حيث يتيح لك النقر المزدوج بالسبابة والإبهام معًا للقيام بأشياء مثل الرد على مكالمة، وإنهاء مكالمة، وتأجيل المنبه، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، وستكون ميزة Double Tap متاحة الشهر المقبل.
هناك أيضًا وجه ساعة Modular Urtla جديد، ويتم الآن تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في الظلام بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة، ويبدأ سعر ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بسعر 799 دولارًا، كما تبدأ الطلبات المسبقة اليوم على أن يبدأ الشحن في 22 سبتمبر.

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