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Apple تكشف رسميا عن Iphone 15 و Iphone 15 Plus بمنفذ Usb-C

9/12/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة Apple اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة iPhone 15، والتي تستبدل بشكل خاص موصل Lightning بـB-C، وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودا بحاجة إلى كابلات خاصة لشحن جهاز iPhone الخاص به أو نقل البيانات.
وتتوفر كابلاتB-C بسهولة، وتستخدمها أيضًا معظم هواتف أندرويد الحديثة، ومع ذلك، سيشعر بعض عملاء Apple بالإحباط لأنهم سيحتاجون إلى استبدال مجموعتهم من كابلات Lightning وملحقاتها. وتعني إضافةB-C على iPhone الآن أنه يمكن لعملاء Apple استخدام نفس الكابل الفردي لشحن أجهزة iPhone وiPad وMac وAirPods Pro (مع علبة الشحنB-C الجديدة)، وتطلق Apple أيضًا سماعات EarPods السلكية المزودة بمنفذB-C للعملاء الذين يفضلون سماعات الرأس السلكية.


ويوفر الجهاز الكثير من الميزات المألوفة، بما في ذلك ميزة Dynamic Island، والتى ستوفر عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك معلومات شركات الطيران، كما يتميز ايفون 15 بشاشة Super Retina XDR من Apple مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز P. الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتستخدم تجميع البكسل لدمج الصور في صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بتكبير محسّن مع "جودة بصرية" مقربة 2x، والتي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لقطات أكثر إحكامًا دون تدهور الصورة.
سيكتشف التعلم الآلي الآن تلقائيًا ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف (القطط والكلاب فقط، على ما يبدو) في الإطار ويتحول لإضافة تأثير البوكيه، وتم تحسين وضع HDR الذكي أيضًا، وذلك باستخدام استشعار العمق في الكاميرا الأمامية لتمييز الكائنات في الصورة لتقديم طيف ألوان أكمل.
ويتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة A16 Bionic الجديدة، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات سداسية النواة، وتوفر الشريحة أيضًا نطاقًا واسع النطاق، والذي يوفر وظائف FindMy محسنة – على غرار ما رأيناه في Apple Watch Series 9 الجديدة.
سعر أيفون 15

وستكون الهواتف متاحة باللون الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والوردي، وسيبدأ سعر ايفون 15 بـ 799 دولار بينما أيفون 15 بلس 899 دولار.




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