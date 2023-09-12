صحيفة لوباريزيان: فرنسا تحذر بيع وشراء Iphone 12 بسبب الإشعاع الصادر منه
التاريخ
9/12/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للترددات "ANFR"، أمرت بحذر بيع وشراء iPhone 12 في البلاد بسبب الإشعاع الصادر منها.
وقال جان نويل بارو، الوزير المسؤول عن الشؤون الرقمية والاتصالات، للصحيفة، إنه "يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك وسحب جميع النماذج المطروحة في السوق الفرنسية".
وأكد "بارو" أن هذا الإجراء يمكن أن يمتد ليشمل أوروبا كلها.
صحيفة لوباريزيان
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