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صحيفة لوباريزيان: فرنسا تحذر بيع وشراء Iphone 12 بسبب الإشعاع الصادر منه

9/12/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للترددات "ANFR"، أمرت بحذر بيع وشراء iPhone 12 في البلاد بسبب الإشعاع الصادر منها.

وقال جان نويل بارو، الوزير المسؤول عن الشؤون الرقمية والاتصالات، للصحيفة، إنه "يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك وسحب جميع النماذج المطروحة في السوق الفرنسية".

وأكد "بارو" أن هذا الإجراء يمكن أن يمتد ليشمل أوروبا كلها.



صحيفة لوباريزيان



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