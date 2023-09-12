وقال جان نويل بارو، الوزير المسؤول عن الشؤون الرقمية والاتصالات، للصحيفة، إنه "يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك وسحب جميع النماذج المطروحة في السوق الفرنسية".

وأكد "بارو" أن هذا الإجراء يمكن أن يمتد ليشمل أوروبا كلها.







